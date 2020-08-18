***ALYAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***ALYAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [ALYAG]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYakın İzleme PazarıŞirketin Eski UnvanıALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİEski Bülten AdıALTINYAGYeni Bülten AdıALTINYAG MADENCILIK VE ENERJIEski KodALYAGYeni KodALMADKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/09/2020Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869743BIST