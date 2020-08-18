***ALYAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
18.08.2020 18:23
***ALYAG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
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Kod Değişikliği
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Hayır (No)
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İlgili Pazar
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Şirketin Eski Unvanı
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Eski Bülten Adı
ALTINYAG
Yeni Bülten Adı
ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
Eski Kod
ALYAG
Yeni Kod
ALMAD
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/09/2020
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869743
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.088
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|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
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7,4005
En Düşük
7,3558
18:058,8209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0644
|Açılış
|: 8,8050
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|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,8247
En Düşük
8,7426
18:05475,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,07
|Açılış
|: 475,90
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|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3714
|7,3811
|% -0,04
|
|Euro
|8,7983
|8,8209
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7405
|9,7893
|% 1,08
|
|Frank
|8,1347
|8,1837
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9612
|1,9710
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|21,08
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,07
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,15
|
|B. Petrol
|45,47
|45,47
|0,10
|