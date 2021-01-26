***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.01.2021 16:15
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 12 2020 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904452
BIST
16:401.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:407,3600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0446
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:408,9527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0471
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:40439,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,91
|Açılış
|: 439,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.468.400
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.573.985
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.041.055
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,52
|1.737.771.228
|% 2,02
|
|GARAN
|9,55
|1.664.693.881
|% 0,10
|
|KARSN
|5,64
|1.358.249.932
|% 8,46
|
|KOZAL
|119,70
|1.103.078.888
|% -1,40
|
|KRDMD
|6,85
|774.326.146
|% -2,00
|
|EKGYO
|2,52
|1.737.771.228
|% 2,02
|
|TSKB
|1,94
|639.193.482
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|478.147.104
|% -1,94
|
|KARSN
|5,64
|1.358.249.932
|% 8,46
|
|IHLGM
|1,54
|369.482.631
|% -1,91
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3567
|7,3600
|% -0,60
|
|Euro
|8,9486
|8,9527
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0556
|10,1061
|% -0,35
|
|Frank
|8,2575
|8,3072
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% -0,61
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|2,03
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.903
|2.978
|-17,15
|
|Yarım
|1.403
|1.441
|-8,30
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,15
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,55
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,13
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:54VERTU
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 818, 315 adet işlem
-
16:53DARDL
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 192 adet işlem
-
16:52KFEIN
Yüzde 7.85 oranında artışla 23.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 641, 734 adet işlem
-
16:51SMART
Yüzde 6.57 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 809 adet işlem
-
16:50XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 25, 074.00 milyon TL de