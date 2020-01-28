***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.500.000 4.808.749 -256.460 -256.460 473.600 217.140 0 0 1.571.222 4.232.250 1.214.559 5.446.809 20.543.920 20.543.920Transferler13 479.306 735.253 -1.214.559 -479.306 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.707 -35.707 56.800 21.093 0 1.900.115 1.900.115 1.921.208 1.921.208Sermaye Arttırımı9.200.000 9.200.000 9.200.000Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128Transferler13 113.027 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.185 -50.185 -50.185 3.895.160 3.895.160 3.844.975 3.844.975Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.758.144 -8.075.991Dönem Karı (Zararı)3.895.160 1.900.115Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.895.160 1.900.115Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.448.742 -160.793Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 806.496 142.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.642.246 -303.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.182.056 -8.657.584Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.261.201 -3.637.450İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.261.200 -3.637.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.672.473 -430.762İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.672.473 -430.762Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.218.339 -357.508Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.904.339 1.766.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.904.339 1.766.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)710.166 267.163Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler321.140 44.140İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)321.140 44.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.038.254 -6.309.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.323.741 -6.324.352Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)285.487 14.682Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.525.958 -6.918.262Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)232.186 -1.157.729YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-486.591 -1.761.444Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.896 1.374Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.896 1.374Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-489.487 -1.762.818Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -224.487 -1.624.818Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -265.000 -138.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.031.188 -42.411.495Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 9.200.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.800.113 -51.611.495Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.800.113 -51.611.495Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-231.075 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.240.365 -52.248.930Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.240.365 -52.248.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.583.585 69.832.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.823.950 17.583.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.821.365 17.811.816Finansal Yatırımlar9.267.883 9.929.130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.267.883 9.929.130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 9.267.883 9.929.130Ticari Alacaklar7 22.785.563 4.524.362İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 1 2İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.785.562 4.524.360Diğer Alacaklar3.129.405 1.456.932İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.129.405 1.456.932Peşin Ödenmiş Giderler97.741 84.105İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 97.741 84.105Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 356.596 1.772.029Diğer Dönen Varlıklar227.451 43.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 227.451 43.993ARA TOPLAM58.686.004 35.622.367TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.686.004 35.622.367DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 759.904Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 759.904Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 759.904Maddi Duran Varlıklar9 2.741.854 1.664.785Tesis, Makine ve Cihazlar1.490.093 1.664.785Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.251.761 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 316.500 136.105Bilgisayar Yazılımları316.500 136.105Ertelenmiş Vergi Varlığı19 273.753 802.140TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.092.114 3.362.934TOPLAM VARLIKLAR62.778.118 38.985.301KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 225.184 3.302.189İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar225.184 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar225.184 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.302.189Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 3.302.189Ticari Borçlar7 22.698.910 2.794.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 5.035 1.410.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar22.693.875 1.384.513Diğer Borçlar504.893 183.753İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar504.893 183.753Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 548.309 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.721.889 733.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.352.889 642.723Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 369.000 90.475Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler41.731 34.769İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 41.731 34.769ARA TOPLAM25.740.916 7.048.480TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.740.916 7.048.480UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.129.305 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.129.305 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.129.305 0Uzun Vadeli Karşılıklar397.794 271.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 397.794 271.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.527.099 271.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.268.015 7.320.173ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.510.103 31.665.128Ödenmiş Sermaye13 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -342.352 -292.167Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-342.352 -292.167Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-342.352 -292.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13 530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.163.555 2.050.528Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı13 442.396 442.396Yasal Yedekler13 1.721.159 1.608.132Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.754.591 4.967.503Net Dönem Karı veya Zararı3.895.160 1.900.115TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.510.103 31.665.128TOPLAM KAYNAKLAR62.778.118 38.985.301Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 82.704.810 34.516.354Satışların Maliyeti14 -74.484.744 -30.203.391TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14 8.220.066 4.312.963BRÜT KAR (ZARAR)8.220.066 4.312.963Genel Yönetim Giderleri15 -8.188.387 -5.237.850Pazarlama Giderleri15 -611.669 -411.519Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 823.952 216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -743.358 -6.296ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-499.396 -1.342.486FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-499.396 -1.342.486Finansman Gelirleri6.176.873 11.460.630Finansman Giderleri-691.467 -7.867.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.986.010 2.250.556Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.090.850 -350.441Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -548.309 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -542.541 -350.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.895.160 1.900.115DÖNEM KARI (ZARARI)3.895.160 1.900.115Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.895.160 1.900.115Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.185 -35.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -64.339 -45.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.154 10.071Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 14.154 10.071Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 56.800Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 88.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 88.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -31.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -31.200DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.185 21.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.844.975 1.921.208Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.844.975 1.921.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814857BIST