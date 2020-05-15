***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 0 0 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128Transferler12 0 1.900.115 -1.900.115 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.450 -23.450 0 -23.450 0 734.476 734.476 711.026 711.026Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -315.617 -315.617 530.400 214.783 2.050.528 6.867.618 734.476 7.602.094 32.376.154 32.376.154Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Transferler12 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.245 -21.245 -21.245 706.979 706.979 685.734 685.734Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -363.597 -363.597 530.400 166.803 2.418.233 10.395.073 706.979 11.102.052 36.195.837 36.195.837Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.052.012 11.898.342Dönem Karı (Zararı)706.979 734.476Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)706.979 734.476Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler226.499 188.341Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 226.499 188.341İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.888.214 8.852.718Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.027.526 -3.975.513İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.027.526 -3.975.512Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler965.101 -158.840İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)965.101 -158.840Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-105.695 180.946Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.670.654 5.087.493İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.670.654 5.087.493Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-517.004 407.280Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.338 301.660İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-11.338 301.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.862.406 7.009.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.836.214 6.990.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-26.192 18.811Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.954.736 9.775.535Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.009 262.432Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)919.733 1.860.375YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-170.596 -65.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-170.596 -65.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -25.596 -65.015Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -145.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.188.988 -2.184.633Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.124.437 -2.129.214Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.124.437 -2.129.214Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.551 -55.419YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.411.596 9.648.694Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.411.596 9.648.694DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.823.950 17.583.585DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.412.354 27.232.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.414.143 22.821.365Finansal Yatırımlar25.450.901 9.267.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25.450.901 9.267.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 25.450.901 9.267.883Ticari Alacaklar7 31.813.089 22.785.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 1 1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.813.088 22.785.562Diğer Alacaklar2.164.304 3.129.405İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.164.304 3.129.405Peşin Ödenmiş Giderler188.283 97.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler188.283 97.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar540.796 356.596Diğer Dönen Varlıklar58.404 227.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar58.404 227.451ARA TOPLAM67.629.920 58.686.004TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.629.920 58.686.004DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 760.007Maddi Duran Varlıklar8 2.583.701 2.741.854Tesis, Makine ve Cihazlar1.415.391 1.490.093Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.168.310 1.251.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 418.750 316.500Bilgisayar Yazılımları418.750 316.500Ertelenmiş Vergi Varlığı11 137.790 273.753TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.900.248 4.092.114TOPLAM VARLIKLAR71.530.168 62.778.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 160.633 225.184İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar160.633 225.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar160.633 225.184İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar7 31.369.564 22.698.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 1.581 5.035İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar31.367.983 22.693.875Diğer Borçlar493.555 504.893İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar493.555 504.893Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 614.720 548.309Kısa Vadeli Karşılıklar1.204.885 1.721.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar835.885 1.352.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 369.000 369.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.539 41.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15.539 41.731ARA TOPLAM33.858.896 25.740.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.858.896 25.740.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.129.305 1.129.305İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.129.305 1.129.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.129.305 1.129.305Uzun Vadeli Karşılıklar346.130 397.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar346.130 397.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.475.435 1.527.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.334.331 27.268.015ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.195.837 35.510.103Ödenmiş Sermaye12 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları12 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -363.597 -342.352Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-363.597 -342.352Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-363.597 -342.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12 530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.418.233 2.163.555Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı12 442.396 442.396Yasal Yedekler12 1.975.837 1.721.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.395.073 6.754.591Net Dönem Karı veya Zararı706.979 3.895.160TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.195.837 35.510.103TOPLAM KAYNAKLAR71.530.168 62.778.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 12.802.343 18.667.539Satışların Maliyeti13 -10.498.480 -17.172.197TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13 2.303.863 1.495.342BRÜT KAR (ZARAR)2.303.863 1.495.342Genel Yönetim Giderleri14 -2.098.987 -1.931.994Pazarlama Giderleri14 -145.864 -101.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler228.780 3.288Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-221.760 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.032 -534.449FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.032 -534.449Finansman Gelirleri1.179.509 1.885.603Finansman Giderleri-330.196 -407.341SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)915.345 943.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-208.366 11 -66.410 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -141.956 -209.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)706.979 734.476DÖNEM KARI (ZARARI)706.979 734.476Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları706.979 734.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.245 -23.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.237 -30.064Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.992 6.614Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 5.992 6.614Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.245 -23.450TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)685.734 711.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları685.734 711.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845423BIST