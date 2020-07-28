***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 0 0 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128Transferler12 0 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.471 -34.471 0 -34.471 0 0 1.816.404 1.816.404 1.781.933 1.781.933Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -326.638 -326.638 530.400 203.762 2.050.528 6.754.591 1.816.404 8.570.995 33.447.061 33.447.061Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Transferler12 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.576 -10.576 -10.576 932.170 932.170 921.594 921.594Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -352.928 -352.928 530.400 177.472 2.418.233 10.395.073 932.170 11.327.243 36.431.697 36.431.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.592.824 11.464.465Dönem Karı (Zararı)932.170 1.816.404Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)932.170 1.816.404Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.827 2.082.859Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 459.935 385.790Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-434.108 1.697.069İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.503.334 6.067.228Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.155.771 -23.944.584İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.155.771 -23.944.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.386.514 -1.178.447İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.386.514 -1.178.447Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)173.316 1.454.422Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.502.207 25.982.827İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.502.207 25.982.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-703.568 404.696Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-190.122 599.669İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-190.122 599.669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.515.910 2.748.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.498.398 2.621.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-17.512 126.712Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.545.337 9.966.491Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.047.487 1.497.974YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-254.054 -289.187Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.896Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.896Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-254.054 -292.083Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -88.478 -187.083Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -165.576 -105.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.532.023 -1.358.542Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.399.918 -1.246.740Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.399.918 -1.246.740Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-132.105 -111.802YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.378.901 9.816.736Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.378.901 9.816.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.823.950 17.583.585DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.445.049 27.400.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.487.598 22.821.365Finansal Yatırımlar21.196.414 9.267.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.196.414 9.267.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 21.196.414 9.267.883Ticari Alacaklar7 56.941.334 22.785.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 1 1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar56.941.333 22.785.562Diğer Alacaklar1.742.891 3.129.405İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.742.891 3.129.405Peşin Ödenmiş Giderler376.829 97.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler376.829 97.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar59.058 356.596Diğer Dönen Varlıklar72.585 227.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar72.585 227.451ARA TOPLAM88.876.709 58.686.004TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.876.709 58.686.004DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 760.007Maddi Duran Varlıklar8 2.459.956 2.741.854Tesis, Makine ve Cihazlar1.375.096 1.490.093Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.084.860 1.251.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 392.517 316.500Bilgisayar Yazılımları392.517 316.500Ertelenmiş Vergi Varlığı11 98.949 273.753TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.711.429 4.092.114TOPLAM VARLIKLAR92.588.138 62.778.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 455.688 225.184İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar455.688 225.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar455.688 225.184İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar7 53.201.117 22.698.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 3.817 5.035İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar53.197.300 22.693.875Diğer Borçlar314.771 504.893İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar314.771 504.893Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 105.183 548.309Kısa Vadeli Karşılıklar1.018.321 1.721.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar649.321 1.352.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 369.000 369.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.219 41.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.219 41.731ARA TOPLAM55.119.299 25.740.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.119.299 25.740.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 766.696 1.129.305İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar766.696 1.129.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar766.696 1.129.305Uzun Vadeli Karşılıklar270.446 397.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar270.446 397.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.037.142 1.527.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER56.156.441 27.268.015ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.431.697 35.510.103Ödenmiş Sermaye12 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları12 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -352.928 -342.352Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-352.928 -342.352Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-352.928 -342.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)12 530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.418.233 2.163.555Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı12 442.396 442.396Yasal Yedekler12 1.975.837 1.721.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.395.073 6.754.591Net Dönem Karı veya Zararı932.170 3.895.160TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.431.697 35.510.103TOPLAM KAYNAKLAR92.588.138 62.778.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 16.920.808 34.638.608 4.118.465 2.357.343Satışların Maliyeti13 -12.902.855 -31.153.261 -2.404.375 -176.235TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13 4.017.953 3.485.347 1.714.090 2.181.108BRÜT KAR (ZARAR)4.017.953 3.485.347 1.714.090 2.181.108Genel Yönetim Giderleri14 -4.027.712 -4.063.463 -1.928.725 -2.415.232Pazarlama Giderleri14 -334.060 -236.524 -188.196 -198.495Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler228.780 3.288 53Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-221.760 -4.666 -2.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-336.799 -816.018 -402.831 -434.676FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-336.799 -816.018 -402.831 -434.676Finansman Gelirleri1.883.534 3.706.971 704.025 5.227.048Finansman Giderleri-350.124 -568.415 -19.928 -3.888.433SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.196.611 2.322.538 281.266 903.939Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-264.441 -506.134 -56.075 -71.432Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -86.653 0 -20.243 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -177.788 -506.134 -35.832 -71.432SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)932.170 1.816.404 225.191 832.507DÖNEM KARI (ZARARI)932.170 1.816.404 225.191 832.507Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları932.170 1.816.404 225.191 832.507Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.576 -34.471 10.669 -13.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.560 -44.193 13.677 -17.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.984 9.722 -3.008 3.749Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 2.984 9.722 -3.008 3.749Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 56.800Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 88.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 88.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 -31.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 -31.200DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.576 -34.471 10.669 43.508TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)921.594 1.781.933 235.860 876.015Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları921.594 1.781.933 235.860 876.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862448BIST