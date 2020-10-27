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***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 12:42
GÜNCEL HABERLER



***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 0 0 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128
Transferler
12 113.027 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.675 -46.675 0 -46.675 0 0 3.129.642 3.129.642 3.082.967 3.082.967
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -338.842 -338.842 530.400



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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1.134
BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSMEN 22,00 1.051.399 % 10,00  
KARTN 1.498,20 103.747.071 % 10,00  
CEMTS 14,64 168.648.660 % 9,99  
ESEN 18,29 158.585.160 % 9,98  
EUYO 7,27 7.690.191 % 9,98  
daha fazla
17:02 Alış Satış %  
Dolar 8,1797 8,1818 % 1,22  
Euro 9,6793 9,6870 % 1,41  
Sterlin 10,6170 10,6703 % 1,15  
Frank 8,9743 9,0283 % 1,19  
Riyal 2,1717 2,1826 % 1,05  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 5,33  
Altın Gr. 501 501 6,23  
Cumhuriyet 3.311 3.361 37,00  
Tam 3.295 3.378 32,81  
Yarım 1.592 1.634 15,87  
Çeyrek 799 817 7,94  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 0,05  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,07  
B. Petrol 41,09 41,09 0,26  
Seans Raporu 17:02
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