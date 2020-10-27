***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2020 12:42
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 0 0 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128
Transferler
12 113.027 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.675 -46.675 0 -46.675 0 0 3.129.642 3.129.642 3.082.967 3.082.967
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -338.842 -338.842 530.400
17:041.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:048,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:049,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1330
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:04501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:02
|OSMEN
|22,00
|1.051.399
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.747.071
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|168.648.660
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.585.160
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.558.100
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,04
|1.779.699.194
|% 6,25
|
|GARAN
|6,86
|945.561.584
|% 1,33
|
|RTALB
|50,30
|866.789.748
|% 1,58
|
|SISE
|6,41
|826.897.075
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,83
|752.375.810
|% 7,02
|
|TSKB
|2,04
|1.779.699.194
|% 6,25
|
|SKBNK
|1,83
|752.375.810
|% 7,02
|
|EKGYO
|1,70
|516.947.220
|% 1,19
|
|ALBRK
|1,70
|380.918.872
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|459.091.396
|% 1,91
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1818
|% 1,22
|
|Euro
|9,6793
|9,6870
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,6170
|10,6703
|% 1,15
|
|Frank
|8,9743
|9,0283
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1717
|2,1826
|% 1,05
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,33
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
17:02
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