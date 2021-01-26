***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -292.167 -292.167 530.400 238.233 0 0 2.050.528 4.967.503 1.900.115 6.867.618 31.665.128 31.665.128Transferler13 113.027 1.787.088 -1.900.115 -113.027 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.185 -50.185 0 -50.185 0 0 3.895.160 3.895.160 3.844.975 3.844.975Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Transferler13 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.656 -36.656 -36.656 2.288.858 2.288.858 2.252.202 2.252.202Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.715.252 7.758.144Dönem Karı (Zararı)2.288.858 3.895.160Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.288.858 3.895.160Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler523.592 2.448.742Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 974.662 806.496Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-451.070 1.642.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.913.988 1.182.056Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-53.798.666 -18.261.201İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.798.666 -18.261.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.402.001 -1.672.473İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.402.001 -1.672.473Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)79.196 1.218.339Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.494.901 19.904.339İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.494.901 19.904.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-363.806 710.166Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler266.805 321.140İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)266.805 321.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.190.417 -1.038.254Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.224.980 -1.323.741Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)34.563 285.487Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.101.538 7.525.958Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.613.714 232.186YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.414.383 -486.591Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.896Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.896Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.414.383 -489.487Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.231.307 -224.487Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -183.076 -265.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.720.431 -2.031.188Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9.996.008 -1.800.113Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9.996.008 -1.800.113Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-275.577 -231.075YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.409.204 5.240.365Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.409.204 5.240.365DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 22.823.950 17.583.585DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.414.746 22.823.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.359.152 22.821.365Finansal Yatırımlar19.546.465 9.267.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19.546.465 9.267.883Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 19.546.465 9.267.883Ticari Alacaklar7 76.584.229 22.785.563İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 1 1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar76.584.228 22.785.562Diğer Alacaklar4.531.406 3.129.405İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.531.406 3.129.405Peşin Ödenmiş Giderler150.359 97.741İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 150.359 97.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 177.305 356.596Diğer Dönen Varlıklar274.928 227.451İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 274.928 227.451ARA TOPLAM119.623.844 58.686.004TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR119.623.844 58.686.004DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 760.007Maddi Duran Varlıklar9 3.183.793 2.741.854Tesis, Makine ve Cihazlar2.350.550 1.490.093Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar833.243 1.251.761Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 314.282 316.500Bilgisayar Yazılımları314.282 316.500Ertelenmiş Vergi Varlığı19 183.652 273.753TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.441.734 4.092.114TOPLAM VARLIKLAR124.065.578 62.778.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 11.461.404 225.184İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar456.031 225.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar456.031 225.184İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.005.373 0Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar11.005.373 0Ticari Borçlar7 71.193.811 22.698.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 4.264 5.035İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar71.189.547 22.693.875Diğer Borçlar8 771.698 504.893İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar771.698 504.893Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 580.965 548.309Kısa Vadeli Karşılıklar1.358.083 1.721.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 989.083 1.352.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 369.000 369.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 76.294 41.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler76.294 41.731ARA TOPLAM85.442.255 25.740.916TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.442.255 25.740.916UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 622.881 1.129.305İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar622.881 1.129.305Kiralama İşlemlerinden Borçlar622.881 1.129.305Uzun Vadeli Karşılıklar238.137 397.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 238.137 397.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER861.018 1.527.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER86.303.273 27.268.015ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.762.305 35.510.103Ödenmiş Sermaye13 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -379.008 -342.352Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-379.008 -342.352Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-379.008 -342.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.418.233 2.163.555Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı13 442.396 442.396Yasal Yedekler13 1.975.837 1.721.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.395.073 6.754.591Net Dönem Karı veya Zararı2.288.858 3.895.160TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.762.305 35.510.103TOPLAM KAYNAKLAR124.065.578 62.778.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 50.991.344 82.704.810Satışların Maliyeti14 -41.679.389 -74.484.744TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14 9.311.955 8.220.066BRÜT KAR (ZARAR)9.311.955 8.220.066Genel Yönetim Giderleri15 -8.955.762 -8.188.387Pazarlama Giderleri15 -838.704 -611.669Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 595.050 823.952Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -496.238 -743.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-383.699 -499.396FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-383.699 -499.396Finansman Gelirleri17 4.877.624 6.176.873Finansman Giderleri18 -1.543.366 -691.467SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.950.559 4.986.010Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 -661.701 -1.090.850Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -562.436 -548.309Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -99.265 -542.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.288.858 3.895.160DÖNEM KARI (ZARARI)2.288.858 3.895.160Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.288.858 3.895.160Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.656 -50.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -45.820 -64.339Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 9.164 14.154Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.164 14.154Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.656 -50.185TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.252.202 3.844.975Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.252.202 3.844.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904450BIST