***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 0 0 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Transferler12 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.245 -21.245 0 -21.245 0 0 706.979 706.979 685.734 685.734Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -363.597 -363.597 530.400 166.803 2.418.233 10.395.073 706.979 11.102.052 36.195.837 36.195.837Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305Transferler12 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.618 38.618 38.618 926.998 926.998 965.616 965.616Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -340.390 -340.390 530.400 190.010 2.522.394 12.579.770 926.998 13.506.768 38.727.921 38.727.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.925.189 -14.052.012Dönem Karı (Zararı)926.998 706.979Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)926.998 706.979Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler442.374 226.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 346.584 226.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler95.790 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.606.009 -15.888.214Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.149.697 -9.027.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.149.696 -9.027.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.675.206 965.101İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.675.206 965.101Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-405.939 -105.695Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.953.388 8.670.654İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.953.388 8.670.654Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-273.655 -517.004Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.075 -11.338İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-57.075 -11.338İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.002.175 -15.862.406Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.269.725 -15.836.214Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-267.550 -26.192Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.236.637 -14.954.736Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.009Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.688.552 919.733YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-808.907 -170.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-808.907 -170.596Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -808.907 -25.596Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -145.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.709.070 -1.188.988Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7.786.958 -1.124.437Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7.786.958 -1.124.437Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-77.888 -64.551YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.974.974 -15.411.596Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.974.974 -15.411.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.361.737 22.823.950DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.336.711 7.412.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.068.236 18.359.152Finansal Yatırımlar20.594.892 19.546.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar20.594.892 19.546.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 20.594.892 19.546.465Ticari Alacaklar7 90.733.926 76.584.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 0 1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar90.733.926 76.584.228Diğer Alacaklar6.206.612 4.531.406İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.206.612 4.531.406Peşin Ödenmiş Giderler262.982 150.359İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler262.982 150.359Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar564.268 177.305Diğer Dönen Varlıklar181.281 274.928İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar181.281 274.928ARA TOPLAM140.612.197 119.623.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR140.612.197 119.623.844DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 760.007Maddi Duran Varlıklar8 3.684.612 3.183.793Tesis, Makine ve Cihazlar2.922.670 2.350.550Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar761.942 833.243Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 265.442 314.282Bilgisayar Yazılımları265.442 314.282Ertelenmiş Vergi Varlığı11 55.826 183.652TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.765.887 4.441.734TOPLAM VARLIKLAR145.378.084 124.065.578KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 20.299.800 11.461.404İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar378.143 456.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar378.143 456.031İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.921.657 11.005.373Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19.921.657 11.005.373Ticari Borçlar7 83.147.199 71.193.811İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 6.814 4.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar83.140.385 71.189.547Diğer Borçlar714.623 771.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar714.623 771.698Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 764.121 580.965Kısa Vadeli Karşılıklar881.178 1.358.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar715.428 989.083Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 165.750 369.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.994 76.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.994 76.294ARA TOPLAM105.818.915 85.442.255TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.818.915 85.442.255UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 622.881 622.881İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar622.881 622.881Kiralama İşlemlerinden Borçlar622.881 622.881Uzun Vadeli Karşılıklar208.367 238.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar208.367 238.137TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER831.248 861.018TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER106.650.163 86.303.273ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.727.921 37.762.305Ödenmiş Sermaye12 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları12 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 -340.390 -379.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-340.390 -379.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-340.390 -379.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12 530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.522.394 2.418.233Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı12 442.396 442.396Yasal Yedekler12 2.079.998 1.975.837Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.579.770 10.395.073Net Dönem Karı veya Zararı926.998 2.288.858TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.727.921 37.762.305TOPLAM KAYNAKLAR145.378.084 124.065.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 73.116.711 12.802.343Satışların Maliyeti13 -68.681.085 -10.498.480TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13 4.435.626 2.303.863BRÜT KAR (ZARAR)4.435.626 2.303.863Genel Yönetim Giderleri14 -3.275.662 -2.098.987Pazarlama Giderleri14 -249.961 -145.864Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.608.563 228.780Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.684.832 -221.760ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-166.266 66.032FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-166.266 66.032Finansman Gelirleri2.215.087 1.179.509Finansman Giderleri-820.497 -330.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.228.324 915.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -301.326 -208.366Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -183.157 -66.410Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -118.169 -141.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)926.998 706.979DÖNEM KARI (ZARARI)926.998 706.979Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları926.998 706.979Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38.618 -21.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)48.272 -27.237Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11 -9.654 5.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.654 5.992Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.618 -21.245TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)965.616 685.734Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları965.616 685.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931662BIST