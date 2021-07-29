***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI568.211 -12.592.824Dönem Karı (Zararı)2.482.714 932.170Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.482.714 932.170Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler257.499 25.827Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 700.500 459.935Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-443.001 -434.108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.668.433 -11.503.334Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.441 -34.155.771İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.440 -34.155.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.766.963 1.386.514İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.766.963 1.386.514Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-99.400 173.316Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.192.329 30.502.207İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.192.329 30.502.207Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-141.982 -703.568Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler180.983 -190.122İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)180.983 -190.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.000.959 -8.515.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.744.034 -8.498.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-256.925 -17.512Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.928.220 -10.545.337Vergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.496.431 -2.047.487YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-880.448 -254.054Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.299 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 13.299 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-893.747 -254.054Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -893.747 -88.478Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -165.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.391.914 -1.532.023Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.550.791 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri3.550.791 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -1.399.918Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -1.399.918Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-158.877 -132.105YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.079.677 -14.378.901Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.079.677 -14.378.901DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.361.737 22.823.950DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.441.414 8.445.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 0 0 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Transferler13 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.576 -10.576 0 -10.576 0 0 932.170 932.170 921.594 921.594Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -352.928 -352.928 530.400 177.472 2.418.233 10.395.073 932.170 11.327.243 36.431.697 36.431.697Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305Transferler13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.211 22.211 22.211 2.482.714 2.482.714 2.504.925 2.504.925Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -356.797 -356.797 530.400 173.603 2.522.394 12.579.770 2.482.714 15.062.484 40.267.230 40.267.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.379.069 18.359.152Finansal Yatırımlar5 21.360.409 19.546.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar21.360.409 19.546.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar21.360.409 19.546.465Ticari Alacaklar7 76.616.670 76.584.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar76.616.670 76.584.228Diğer Alacaklar8 6.298.369 4.531.406İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.298.369 4.531.406Peşin Ödenmiş Giderler12 314.069 150.359İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler314.069 150.359Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 182.177 177.305Diğer Dönen Varlıklar12 205.746 274.928İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar205.746 274.928ARA TOPLAM127.356.509 119.623.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR127.356.509 119.623.844DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 760.007Maddi Duran Varlıklar9 3.461.421 3.183.793Tesis, Makine ve Cihazlar703.800 294.929Taşıtlar1.226.296 1.028.976Mobilya ve Demirbaşlar89.627 108.687Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar751.057 917.958Diğer Maddi Duran Varlıklar690.641 833.243Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 216.602 314.282Bilgisayar Yazılımları216.602 314.282Ertelenmiş Vergi Varlığı16 119.446 183.652TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.557.476 4.441.734TOPLAM VARLIKLAR131.913.985 124.065.578KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 15.863.956 11.461.404İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar455.688 456.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar455.688 456.031İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.408.268 11.005.373Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar15.408.268 11.005.373Ticari Borçlar7 72.386.140 71.193.811İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 2.153 4.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar72.383.987 71.189.547Diğer Borçlar8 952.681 771.698İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar952.681 771.698Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 697.660 580.965Kısa Vadeli Karşılıklar1.027.101 1.358.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 847.101 989.083Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 180.000 369.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.369 76.294İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 8.369 76.294ARA TOPLAM90.935.907 85.442.255TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.935.907 85.442.255UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 464.347 622.881İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar464.347 622.881Kiralama İşlemlerinden Borçlar464.347 622.881Uzun Vadeli Karşılıklar246.501 238.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 246.501 238.137TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER710.848 861.018TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER91.646.755 86.303.273ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.267.230 37.762.305Ödenmiş Sermaye13 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -356.797 -379.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-356.797 -379.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-356.797 -379.008Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.522.394 2.418.233Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı13 442.396 442.396Yasal Yedekler13 2.079.998 1.975.837Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.579.770 10.395.073Net Dönem Karı veya Zararı2.482.714 2.288.858TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.267.230 37.762.305TOPLAM KAYNAKLAR131.913.985 124.065.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 77.814.071 4.697.360 16.920.808 4.118.465Satışların Maliyeti14 -69.859.857 -1.178.772 -12.902.855 -2.404.375TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14 7.954.214 3.518.588 4.017.953 1.714.090BRÜT KAR (ZARAR)7.954.214 3.518.588 4.017.953 1.714.090Genel Yönetim Giderleri15 -6.196.528 -2.920.866 -4.027.712 -1.928.725Pazarlama Giderleri15 -453.835 -203.874 -334.060 -188.196Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.771.802 3.163.239 228.780 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.953.820 -3.268.988 -221.760 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)121.833 288.099 -336.799 -402.831FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)121.833 288.099 -336.799 -402.831Finansman Gelirleri4.643.425 2.428.338 1.883.534 704.025Finansman Giderleri-1.545.749 -725.252 -350.124 -19.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.219.509 1.991.185 1.196.611 281.266Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-736.795 -435.469 -264.441 -56.075Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -679.224 -496.067 -86.653 -20.243Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -57.571 60.598 -177.788 -35.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.482.714 1.555.716 932.170 225.191DÖNEM KARI (ZARARI)2.482.714 1.555.716 932.170 225.191Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.482.714 1.555.716 932.170 225.191Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.211 -16.407 -10.576 10.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28.846 -19.426 -13.560 13.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.635 3.019 2.984 -3.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -6.635 3.019 2.984 -3.008Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.211 -16.407 -10.576 10.669TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.504.925 1.539.309 921.594 235.860Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.504.925 1.539.309 921.594 235.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952626BIST