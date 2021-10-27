***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 0 0 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Transferler13 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -47.700 -47.700 0 -47.700 0 0 1.280.779 1.280.779 1.233.079 1.233.079Dönem Karı (Zararı)1.280.779 1.280.779 1.280.779 1.280.779Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -390.052 -390.052 530.400 140.348 2.418.233 10.395.073 1.280.779 11.675.852 36.743.182 36.743.182Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305Transferler13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 38.892 38.892 -6.800 32.092 4.243.535 4.243.535 4.275.627 4.275.627Dönem Karı (Zararı)4.243.535 4.243.535 4.275.627 4.275.627Dönem Sonu Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -340.116 -340.116 523.600 183.484 2.522.394 12.579.770 4.243.535 16.823.305 42.037.932 42.037.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.292.362 -11.003.920Dönem Karı (Zararı)4.243.535 1.280.779Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.243.535 1.280.779Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler568.949 256.518Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.000.730 709.903Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-431.781 -453.385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler804.580 -9.093.496Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.812.603 -26.242.802İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.812.602 -26.242.802Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.401.810 -665.220İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.401.810 -665.220Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-667.261 -53.299Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.800.481 23.508.448İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.800.481 23.508.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)728.773 -806.940Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-320.936 26.421İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-320.936 26.421İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler477.936 -4.860.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)686.811 -4.873.937Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-208.875 13.833Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.617.064 -7.556.199Vergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.675.298 -3.447.721YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.625.280 -1.132.094Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri227.315 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 227.315 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.852.595 -1.132.094Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.656.245 -966.518Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -196.350 -165.576FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.183.083 6.462.263Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.426.257 6.664.445Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri2.426.257 6.664.445Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.174 -202.182YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.850.165 -5.673.751Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.850.165 -5.673.751DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.361.737 22.823.950DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.211.902 17.150.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 27.531.845 18.359.152Finansal Yatırımlar5 18.588.399 19.546.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar18.588.399 19.546.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar18.588.399 19.546.465Ticari Alacaklar7 80.396.832 76.584.229İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar80.396.832 76.584.228Diğer Alacaklar8 5.933.216 4.531.406İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.933.216 4.531.406Peşin Ödenmiş Giderler12 362.081 150.359İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler362.081 150.359Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 740.111 177.305Diğer Dönen Varlıklar12 167.661 274.928İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar167.661 274.928ARA TOPLAM133.720.145 119.623.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR133.720.145 119.623.844DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 760.007Maddi Duran Varlıklar9 3.763.967 3.183