***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 14:08
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 0 0 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103
Transferler
13 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -47.700 -47.700 0 -47.700 0 0 1.280.779 1.280.779 1.233.079 1.233.079
Dönem Karı (Zararı)
1.280.779 1.280.779 1.280.779 1.280.779
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -390.052 -390.052 530.400 140.348 2.418.233 10.395.073 1.280.779 11.675.852 36.743.182 36.743.182
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305
Transferler
13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 38.892 38.892 -6.800 32.092 4.243.535 4.243.535 4.275.627 4.275.627
Dönem Karı (Zararı)
4.243.535 4.243.535 4.275.627 4.275.627
Dönem Sonu Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -340.116 -340.116 523.600 183.484 2.522.394 12.579.770 4.243.535 16.823.305 42.037.932 42.037.932
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.292.362 -11.003.920
Dönem Karı (Zararı)
4.243.535 1.280.779
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.243.535 1.280.779
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
568.949 256.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.000.730 709.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-431.781 -453.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
804.580 -9.093.496
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.812.603 -26.242.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.812.602 -26.242.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.401.810 -665.220
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.401.810 -665.220
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-667.261 -53.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.800.481 23.508.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.800.481 23.508.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
728.773 -806.940
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-320.936 26.421
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-320.936 26.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
477.936 -4.860.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
686.811 -4.873.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-208.875 13.833
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.617.064 -7.556.199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.675.298 -3.447.721
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.625.280 -1.132.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.315 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 227.315 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.852.595 -1.132.094
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.656.245 -966.518
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -196.350 -165.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.183.083 6.462.263
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.426.257 6.664.445
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.426.257 6.664.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.174 -202.182
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.850.165 -5.673.751
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.850.165 -5.673.751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.361.737 22.823.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.211.902 17.150.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.531.845 18.359.152
Finansal Yatırımlar
5 18.588.399 19.546.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
18.588.399 19.546.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
18.588.399 19.546.465
Ticari Alacaklar
7 80.396.832 76.584.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
80.396.832 76.584.228
Diğer Alacaklar
8 5.933.216 4.531.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.933.216 4.531.406
Peşin Ödenmiş Giderler
12 362.081 150.359
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
362.081 150.359
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 740.111 177.305
Diğer Dönen Varlıklar
12 167.661 274.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
167.661 274.928
ARA TOPLAM
133.720.145 119.623.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
133.720.145 119.623.844
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
9 3.763.967 3.183