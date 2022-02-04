***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
04.02.2022 18:38
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 0 0 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103
Transferler
13 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -36.656 -36.656 0 -36.656 0 0 2.288.858 2.288.858 2.252.202 2.252.202
Dönem Karı (Zararı)
2.288.858 2.288.858 2.288.858 2.288.858
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305
Transferler
13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 39.207 39.207 39.207 7.215.095 7.215.095 7.254.302 7.254.302
Dönem Karı (Zararı)
7.215.095 7.215.095 7.215.095 7.215.095
Dönem Sonu Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -339.801 -339.801 530.400 190.599 2.522.394 12.579.770 7.215.095 19.794.865 45.016.607 45.016.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.290.655 -15.569.768
Dönem Karı (Zararı)
7.215.095 2.288.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.215.095 2.288.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.006.429 523.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.445.770 974.662
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-439.341 -451.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.094.973 -10.913.988
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.757.486 -53.798.666
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-177.757.485 -53.798.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.746.799 -1.402.001
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.746.799 -1.402.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.611.434 79.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.098.702 48.494.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
170.098.702 48.494.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
741.171 -363.806
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
872.814 266.805
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
872.814 266.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.308.059 -4.190.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.489.425 -4.224.980
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-181.366 34.563
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-873.449 -8.101.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.417.206 -7.468.230
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.672.849 -1.414.383
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.315 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 227.315 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.900.164 -1.414.383
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.773.603