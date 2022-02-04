***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -342.352 -342.352 530.400 188.048 0 0 2.163.555 6.754.591 3.895.160 10.649.751 35.510.103 35.510.103Transferler13 254.678 3.640.482 -3.895.160 -254.678 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -36.656 -36.656 0 -36.656 0 0 2.288.858 2.288.858 2.252.202 2.252.202Dönem Karı (Zararı)2.288.858 2.288.858 2.288.858 2.288.858Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305Transferler13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 39.207 39.207 39.207 7.215.095 7.215.095 7.254.302 7.254.302Dönem Karı (Zararı)7.215.095 7.215.095 7.215.095 7.215.095Dönem Sonu Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -339.801 -339.801 530.400 190.599 2.522.394 12.579.770 7.215.095 19.794.865 45.016.607 45.016.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.290.655 -15.569.768Dönem Karı (Zararı)7.215.095 2.288.858Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.215.095 2.288.858Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.006.429 523.592Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.445.770 974.662Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-439.341 -451.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.094.973 -10.913.988Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-177.757.486 -53.798.666İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-177.757.485 -53.798.666Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.746.799 -1.402.001İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.746.799 -1.402.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.611.434 79.196Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler170.098.702 48.494.901İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)170.098.702 48.494.901Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)741.171 -363.806Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler872.814 266.805İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)872.814 266.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.308.059 -4.190.417Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.489.425 -4.224.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-181.366 34.563Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-873.449 -8.101.538Vergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-9.417.206 -7.468.230YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.672.849 -1.414.383Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri227.315 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 227.315 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.900.164 -1.414.383Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.773.603