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***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 16:47
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 0 0 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305
Transferler
13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 38.618 38.618 0 38.618 0
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 44,00 23.795.325 % 10,00  
SKBNK 1,21 245.463.824 % 10,00  
EGGUB 251,90 11.518.631 % 10,00  
CASA 127,60 855.602 % 10,00  
POLHO 3,42 115.040.528 % 9,97  
daha fazla
17:23 Alış Satış %  
Dolar 14,7953 14,8097 % 0,01  
Euro 15,5576 15,5714 % -0,35  
Sterlin 18,3362 18,4282 % -1,00  
Frank 15,1433 15,2345 % -0,49  
Riyal 3,9336 3,9533 % -0,06  
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17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 1,91  
Altın Gr. 896 896 -1,65  
Cumhuriyet 5.982 6.072 -22,00  
Tam 5.954 6.102 -24,87  
Yarım 2.878 2.952 -12,04  
Çeyrek 1.443 1.476 -6,02  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 -0,25  
Gümüş Gr. 10,92 10,94 -0,17  
B. Petrol 105 105 0,01  
Seans Raporu 17:23
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