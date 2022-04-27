***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 16:47
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 0 0 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305
Transferler
13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 38.618 38.618 0 38.618 0
17:252.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,83
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:2514,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0027
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:2515,5698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0567
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:25896,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,05
|Açılış
|: 896,86
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BOSSA
|44,00
|23.795.325
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,21
|245.463.824
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.518.631
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|115.040.528
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.830.881
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|21.107.428
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,86
|47.896.510
|% -8,28
|
|DAGI
|3,35
|35.100.259
|% -6,42
|
|THYAO
|40,76
|5.990.533.021
|% 0,64
|
|GARAN
|15,00
|2.097.747.963
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,04
|1.517.660.384
|% -1,20
|
|EREGL
|33,54
|1.379.934.781
|% -2,33
|
|SISE
|17,81
|1.340.285.974
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,26
|526.754.048
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,70
|971.987.182
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,93
|1.267.857.377
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,21
|245.463.824
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,04
|1.517.660.384
|% -1,20
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7953
|14,8097
|% 0,01
|
|Euro
|15,5576
|15,5714
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,3362
|18,4282
|% -1,00
|
|Frank
|15,1433
|15,2345
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9336
|3,9533
|% -0,06
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,91
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,01
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:37XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 32, 727.00 milyon TL de
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17:35BMSCH
Yüzde -8.28 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 986, 763 adet işlem
-
17:34BMSTL
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 377, 022 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, VESTL, PGSUS
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 7 kaybederek (% -0.80 ) 2, 192