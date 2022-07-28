***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 0 0 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305Transferler13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 22.211 22.211 0 22.211 0 0 2.482.714 2.482.714 2.504.925 2.504.925Dönem Karı (Zararı)2.482.714 2.482.714 2.482.714 2.482.714Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -356.797 -356.797 530.400 173.603 2.522.394 12.579.770 2.482.714 15.062.484 40.267.230 40.267.230Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -339.801 -339.801 530.400 190.599 2.522.394 12.579.770 7.215.095 19.794.865 45.016.607 45.016.607Transferler13 325.745 6.889.350 -7.215.095 -325.745 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -42.116 -42.116 -42.116 5.256.365 5.256.365 5.214.249 5.214.249Dönem Karı (Zararı)5.256.365 5.256.365 5.256.365 5.256.365Dönem Sonu Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -381.917 -381.917 530.400 148.483 2.848.139 19.469.120 5.256.365 24.725.485 50.230.856 50.230.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.810.452 944.709Dönem Karı (Zararı)5.256.365 2.482.714Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.256.365 2.482.714Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler582.106 293.859Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.014.451 700.500Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.604.018Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.604.018Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-772.792 36.360Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-795.375 100.455Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22.583 -64.095Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.263.571 -443.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.380.007 -4.704.793Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler142.860.958 -32.441İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)142.860.958 -32.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.260.251 -1.766.963İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.260.251 -1.766.963Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.465.880 -99.400Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-149.603.635 1.192.329İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-149.603.635 1.192.329Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-98.260 -141.982Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler417.397 180.983İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)417.397 180.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.769.664 -4.037.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11.876.516 -3.780.394Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.893.148 -256.925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkışlarıDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.268.916 2.872.929YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.356.842 -880.448Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 13.299Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 13.299Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.356.842 -893.747Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -696.537 -893.747Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -660.305 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.976.924 3.391.914Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.167.165 3.550.791Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri16.167.165 3.550.791Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-190.241 -158.877YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-190.370 3.456.175Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi439.562 -376.498NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)249.192 3.079.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.561.741 18.361.737DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.810.933 21.441.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.149.730 33.104.405Finansal Yatırımlar5 30.075.294 26.964.702Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar30.075.294 26.964.702Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar30.075.294 26.964.702Ticari Alacaklar7 111.480.757 254.341.715İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar111.480.757 254.341.715Diğer Alacaklar8 19.538.456 7.278.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.538.456 7.278.205Peşin Ödenmiş Giderler12 944.384 322.684İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler944.384 322.684Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.630.029 1.568.604Diğer Dönen Varlıklar12 2.105.493 1.322.738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.105.493 1.322.738ARA TOPLAM199.924.143 324.903.053TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR199.924.143 324.903.053DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 760.007Maddi Duran Varlıklar9 3.540.647 3.553.270Tesis, Makine ve Cihazlar1.242.761 725.387Taşıtlar1.421.998 1.623.802Mobilya ve Demirbaşlar53.197 71.887Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar417.254 584.155Diğer Maddi Duran Varlıklar405.437 548.039Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.526.898 1.171.884Bilgisayar Yazılımları1.526.898 1.171.884Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.145.304 288.495TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.972.856 5.773.656TOPLAM VARLIKLAR206.896.999 330.676.709KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 55.183.553 37.970.562İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar455.688 456.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar455.688 456.031İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar54.727.865 37.514.531Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar54.727.865 37.514.531Ticari Borçlar7 91.688.878 241.292.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 6.975 5.620İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar91.681.903 241.286.893Diğer Borçlar8 2.061.909 1.644.512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.061.909 1.644.512Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.551.141 2.204.654Kısa Vadeli Karşılıklar4.541.994 1.910.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.631.994 1.730.254Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.910.000 180.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler121.094 83.928İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 121.094 83.928ARA TOPLAM156.148.569 285.106.423TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER156.148.569 285.106.423UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 101.528 291.426İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar101.528 291.426Kiralama İşlemlerinden Borçlar101.528 291.426Uzun Vadeli Karşılıklar416.046 262.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 416.046 262.253TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER517.574 553.679TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER156.666.143 285.660.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.230.856 45.016.607Ödenmiş Sermaye13 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -381.917 -339.801Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-381.917 -339.801Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-381.917 -339.801Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.848.139 2.522.394Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı13 442.396 442.396Yasal Yedekler13 2.405.743 2.079.998Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.469.120 12.579.770Net Dönem Karı veya Zararı5.256.365 7.215.095TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.230.856 45.016.607TOPLAM KAYNAKLAR206.896.999 330.676.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 19.942.975 77.814.071 10.944.620 4.697.360Satışların Maliyeti14 -7.652.838 -69.859.857 -3.362.992 -1.178.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14 12.290.137 7.954.214 7.581.628 3.518.588Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)12.290.137 7.954.214 7.581.628 3.518.588Genel Yönetim Giderleri15 -11.892.189 -6.196.528 -5.459.959 -2.920.866Pazarlama Giderleri15 -594.411 -453.835 -289.250 -203.874Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 26.980.787 6.771.802 13.135.387 3.163.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -27.856.144 -7.953.820 -14.856.970 -3.268.988ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.071.820 121.833 110.836 288.099FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.071.820 121.833 110.836 288.099Finansman Gelirleri11.871.211 4.643.425 6.408.578 2.428.338Finansman Giderleri-3.675.868 -1.545.749 -2.223.774 -725.252SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.123.523 3.219.509 4.295.640 1.991.185Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.867.158 -736.795 -1.210.172 -435.469Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -2.709.929 -679.224 -1.569.203 -496.067Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 842.771 -57.571 359.031 60.598SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.256.365 2.482.714 3.085.468 1.555.716DÖNEM KARI (ZARARI)5.256.365 2.482.714 3.085.468 1.555.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.256.365 2.482.714 3.085.468 1.555.716Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.116 22.211 41.051 -16.407Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -56.154 28.846 47.805 -19.426Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.038 -6.635 -6.754 3.019Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 14.038 -6.635 -6.754 3.019Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.116 22.211 41.051 -16.407TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.214.249 2.504.925 3.126.519 1.539.309Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.214.249 2.504.925 3.126.519 1.539.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048696BIST