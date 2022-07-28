***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:01
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 0 0 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305
Transferler
13 104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 22.211 22.211 0 22.211 0 0 2.482.714 2.482.714 2.504.925 2.504.925
Dönem Karı (Zararı)
2.482.714 2.482.714 2.482.714 2.482.714
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -356.797 -356.797 530.400 173.603 2.522.394 12.579.770 2.482.714 15.062.484 40.267.230 40.267.230
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -339.801 -339.801 530.400 190.599 2.522.394 12.579.770 7.215.095 19.794.865 45.016.607 45.016.607
Transferler
13 325.745 6.889.350 -7.215.095 -325.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -42.116 -42.116 -42.116 5.256.365 5.256.365 5.214.249 5.214.249
Dönem Karı (Zararı)
5.256.365 5.256.365 5.256.365 5.256.365
Dönem Sonu Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -381.917 -381.917 530.400 148.483 2.848.139 19.469.120 5.256.365 24.725.485 50.230.856 50.230.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.810.452 944.709
Dönem Karı (Zararı)
5.256.365 2.482.714
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.256.365 2.482.714
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
582.106 293.859
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.014.451 700.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.604.018
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.604.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-772.792 36.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-795.375 100.455
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.583 -64.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.263.571 -443.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.380.007 -4.704.793
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
142.860.958 -32.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
142.860.958 -32.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.260.251 -1.766.963
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.260.251 -1.766.963
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.465.880 -99.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.603.635 1.192.329
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-149.603.635 1.192.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-98.260 -141.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
417.397 180.983
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
417.397 180.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.769.664 -4.037.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.876.516 -3.780.394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.893.148 -256.925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.268.916 2.872.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.356.842 -880.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.299
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 13.299
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.356.842 -893.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -696.537 -893.747
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -660.305 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.976.924 3.391.914
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.167.165 3.550.791
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
16.167.165 3.550.791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.241 -158.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-190.370 3.456.175
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
439.562 -376.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
249.192 3.079.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.561.741 18.361.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.810.933 21.441.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.149.730 33.104.405
Finansal Yatırımlar
5 30.075.294 26.964.702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
30.075.294 26.964.702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
30.075.294 26.964.702
Ticari Alacaklar
7 111.480.757 254.341.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
111.480.757 254.341.715
Diğer Alacaklar
8 19.538.456 7.278.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.538.456 7.278.205
Peşin Ödenmiş Giderler
12 944.384 322.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
944.384 322.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.630.029 1.568.604
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.105.493 1.322.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.105.493 1.322.738
ARA TOPLAM
199.924.143 324.903.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.924.143 324.903.053
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
9 3.540.647 3.553.270
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.242.761 725.387
Taşıtlar
1.421.998 1.623.802
Mobilya ve Demirbaşlar
53.197 71.887
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
417.254 584.155
Diğer Maddi Duran Varlıklar
405.437 548.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.526.898 1.171.884
Bilgisayar Yazılımları
1.526.898 1.171.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.145.304 288.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.972.856 5.773.656
TOPLAM VARLIKLAR
206.896.999 330.676.709
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 55.183.553 37.970.562
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
455.688 456.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
455.688 456.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.727.865 37.514.531
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
54.727.865 37.514.531
Ticari Borçlar
7 91.688.878 241.292.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 6.975 5.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.681.903 241.286.893
Diğer Borçlar
8 2.061.909 1.644.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.061.909 1.644.512
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.551.141 2.204.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.541.994 1.910.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.631.994 1.730.254
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.910.000 180.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
121.094 83.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 121.094 83.928
ARA TOPLAM
156.148.569 285.106.423
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.148.569 285.106.423
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 101.528 291.426
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
101.528 291.426
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
101.528 291.426
Uzun Vadeli Karşılıklar
416.046 262.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 416.046 262.253
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
517.574 553.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
156.666.143 285.660.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.230.856 45.016.607
Ödenmiş Sermaye
13 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -381.917 -339.801
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-381.917 -339.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-381.917 -339.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.848.139 2.522.394
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 442.396 442.396
Yasal Yedekler
13 2.405.743 2.079.998
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.469.120 12.579.770
Net Dönem Karı veya Zararı
5.256.365 7.215.095
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.230.856 45.016.607
TOPLAM KAYNAKLAR
206.896.999 330.676.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 19.942.975 77.814.071 10.944.620 4.697.360
Satışların Maliyeti
14 -7.652.838 -69.859.857 -3.362.992 -1.178.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14 12.290.137 7.954.214 7.581.628 3.518.588
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.290.137 7.954.214 7.581.628 3.518.588
Genel Yönetim Giderleri
15 -11.892.189 -6.196.528 -5.459.959 -2.920.866
Pazarlama Giderleri
15 -594.411 -453.835 -289.250 -203.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 26.980.787 6.771.802 13.135.387 3.163.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -27.856.144 -7.953.820 -14.856.970 -3.268.988
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.071.820 121.833 110.836 288.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.071.820 121.833 110.836 288.099
Finansman Gelirleri
11.871.211 4.643.425 6.408.578 2.428.338
Finansman Giderleri
-3.675.868 -1.545.749 -2.223.774 -725.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.123.523 3.219.509 4.295.640 1.991.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.867.158 -736.795 -1.210.172 -435.469
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.709.929 -679.224 -1.569.203 -496.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 842.771 -57.571 359.031 60.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.256.365 2.482.714 3.085.468 1.555.716
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.256.365 2.482.714 3.085.468 1.555.716
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.256.365 2.482.714 3.085.468 1.555.716
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.116 22.211 41.051 -16.407
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -56.154 28.846 47.805 -19.426
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.038 -6.635 -6.754 3.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 14.038 -6.635 -6.754 3.019
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.116 22.211 41.051 -16.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.214.249 2.504.925 3.126.519 1.539.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.214.249 2.504.925 3.126.519 1.539.309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048696
BIST