***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:20
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.892 38.892 -6.800 32.092 4.243.535 4.243.535 4.275.627 4.275.627
Dönem Karı (Zararı)
4.243.535 4.243.535 4.243.535 4.243.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -340.116 -340.116 523.600 183.484 2.522.394 12.579.770 4.243.535 16.823.305 42.037.932 42.037.932
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -339.801 -339.801 530.400 190.599 2.522.394 12.579.770 7.215.095 19.794.865 45.016.607 45.016.607
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
325.745 6.889.350 -7.215.095 -325.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.950 -179.950 -179.950 9.976.896 9.976.896 9.796.946 9.796.946
Dönem Karı (Zararı)
9.976.896 9.976.896 9.976.896 9.976.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17.700.000 4.808.749 -519.751 -519.751 530.400 10.649 2.848.139 19.469.120 9.976.896 29.446.016 54.813.553 54.813.553
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.425.557 7.224.979
Dönem Karı (Zararı)
9.976.896 4.243.535
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.976.896 4.243.535
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.396.409 1.147.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.580.498 1.000.730
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.064.905 539.773
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.064.905 539.773
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.061.332 38.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.028.749 3.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32.583 35.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.310.326 -431.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-628.738 804.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
111.420.489 -3.812.603
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
111.420.481 -3.812.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.240.511 -1.401.810
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.240.511 -1.401.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.336.404 -667.261
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.742.389 5.800.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-111.742.389 5.800.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
542.627 728.773
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.166 -320.936
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
145.166 -320.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.582.284 477.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.055.279 686.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-472.995 -208.875
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.744.567 6.195.829
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.319.010 1.029.150
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.700.942 -1.625.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 227.315
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 227.315
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.700.942 -1.852.595
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -912.963 -1.656.245
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -787.979 -196.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.923.022 2.183.083
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.108.698 2.426.257
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.108.698 2.426.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.676 -243.174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.647.637 7.782.782
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
473.142 67.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.120.779 7.850.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.561.741 18.361.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.682.520 26.211.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.461.963 33.104.405
Finansal Yatırımlar
5 20.562.772 26.964.702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.562.772 26.964.702
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
20.562.772 26.964.702
Ticari Alacaklar
7 142.921.226 254.341.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
142.921.218 254.341.715
Diğer Alacaklar
8 21.518.716 7.278.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.518.716 7.278.205
Peşin Ödenmiş Giderler
12 848.250 322.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
848.250 322.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 3.420.012 1.568.604
Diğer Dönen Varlıklar
12 282.168 1.322.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
282.168 1.322.738
ARA TOPLAM
230.015.107 324.903.053
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
230.015.107 324.903.053
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
760.007 760.007
Maddi Duran Varlıklar
9 3.374.882 3.553.270
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.332.757 725.387
Taşıtlar
1.330.201 1.623.802
Mobilya ve Demirbaşlar
43.984 71.887
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
333.803 584.155
Diğer Maddi Duran Varlıklar
334.137 548.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.470.716 1.171.884
Bilgisayar Yazılımları
1.470.716 1.171.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.660.369 288.495
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.265.974 5.773.656
TOPLAM VARLIKLAR
237.281.081 330.676.709
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 39.811.715 37.970.562
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
561.781 456.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
561.781 456.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.249.934 37.514.531
Banka Kredileri
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.249.934 37.514.531
Ticari Borçlar
7 129.550.124 241.292.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 9.958 5.620
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
129.540.166 241.286.893
Diğer Borçlar
8 1.789.678 1.644.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.789.678 1.644.512
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.565.884 2.204.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.002.881 1.910.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.272.881 1.730.254
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.730.000 180.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
125.838 83.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 125.838 83.928
ARA TOPLAM
181.846.120 285.106.423
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.846.120 285.106.423
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 291.426
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 291.426
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
291.426
Uzun Vadeli Karşılıklar
621.408 262.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 621.408 262.253
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
621.408 553.679
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.467.528 285.660.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.813.553 45.016.607
Ödenmiş Sermaye
13 17.700.000 17.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.808.749 4.808.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -519.752 -339.801
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-519.752 -339.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-519.752 -339.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 530.400 530.400
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
530.400 530.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
530.400 530.400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.848.140 2.522.394
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
13 442.396 442.396
Yasal Yedekler
13 2.405.744 2.079.998
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.469.120 3.553 45.016.607
TOPLAM KAYNAKLAR
237.281.081 330.676.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 31.718.771 87.305.131 11.775.796 9.491.060
Satışların Maliyeti
14 -11.238.662 -74.538.166 -3.585.824 -4.678.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.480.109 12.766.965 8.189.972 4.812.751
BRÜT KAR (ZARAR)
20.480.109 12.766.965 8.189.972 4.812.751
Genel Yönetim Giderleri
15 -18.898.671 -9.846.289 -7.006.482 -3.649.761
Pazarlama Giderleri
15 -909.171 -623.256 -314.760 -169.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 38.707.963 9.745.655 11.727.176 2.973.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -39.551.012 -10.371.506 -11.694.868 -2.417.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-170.782 1.671.569 901.038 1.549.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-170.782 1.671.569 901.038 1.549.736
Finansman Gelirleri
19.557.230 10.383.883 7.686.019 5.740.458
Finansman Giderleri
-5.996.769 -6.382.226 -2.320.901 -4.836.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.389.679 5.673.226 6.266.156 2.453.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.412.783 -1.429.691 -1.545.625 -692.896
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.724.673 -1.571.145 -2.014.744 -891.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.311.890 141.454 469.119 199.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.976.896 4.243.535 4.720.531 1.760.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.976.896 4.243.535 4.720.531 1.760.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.976.896 4.243.535 4.720.531 1.760.821
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-179.951 38.892 -137.835 16.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.934 50.509 -183.780 21.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59.983 -11.617 45.945 -4.982
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
59.983 -11.617 45.945 -4.982
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-179.951 38.892 -137.835 16.681
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.796.945 4.282.427 4.582.696 1.777.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.796.945 4.282.427 4.582.696 1.777.502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074773
BIST