***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 17.700.000 4.808.749 -379.008 -379.008 530.400 151.392 2.418.233 10.395.073 2.288.858 12.683.931 37.762.305 37.762.305Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler104.161 2.184.697 -2.288.858 -104.161 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.892 38.892 -6.800 32.092 4.243.535 4.243.535 4.275.627 4.275.627Dönem Karı (Zararı)4.243.535 4.243.535 4.243.535 4.243.535Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -340.116 -340.116 523.600 183.484 2.522.394 12.579.770 4.243.535 16.823.305 42.037.932 42.037.932Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -339.801 -339.801 530.400 190.599 2.522.394 12.579.770 7.215.095 19.794.865 45.016.607 45.016.607Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler325.745 6.889.350 -7.215.095 -325.745 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-179.950 -179.950 -179.950 9.976.896 9.976.896 9.796.946 9.796.946Dönem Karı (Zararı)9.976.896 9.976.896 9.976.896 9.976.896Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17.700.000 4.808.749 -519.751 -519.751 530.400 10.649 2.848.139 19.469.120 9.976.896 29.446.016 54.813.553 54.813.553Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.425.557 7.224.979Dönem Karı (Zararı)9.976.896 4.243.535Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.976.896 4.243.535Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.396.409 1.147.714Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.580.498 1.000.730Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.064.905 539.773Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.064.905 539.773Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.061.332 38.992Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.028.749 3.798Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32.583 35.194Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.310.326 -431.781İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-628.738 804.580Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler111.420.489 -3.812.603İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)111.420.481 -3.812.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.240.511 -1.401.810İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.240.511 -1.401.810Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.336.404 -667.261Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-111.742.389 5.800.481İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-111.742.389 5.800.481Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)542.627 728.773Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler145.166 -320.936İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)145.166 -320.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.582.284 477.936Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15.055.279 686.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-472.995 -208.875Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.744.567 6.195.829Vergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.319.010 1.029.150YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.700.942 -1.625.280Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 227.315Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 227.315Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.700.942 -1.852.595Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -912.963 -1.656.245Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -787.979 -196.350FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.923.022 2.183.083Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.108.698 2.426.257Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.108.698 2.426.257Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.676 -243.174YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.647.637 7.782.782Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi473.142 67.382NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.120.779 7.850.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.561.741 18.361.737DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.682.520 26.211.901Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 40.461.963 33.104.405Finansal Yatırımlar5 20.562.772 26.964.702Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar20.562.772 26.964.702Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar20.562.772 26.964.702Ticari Alacaklar7 142.921.226 254.341.715İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar142.921.218 254.341.715Diğer Alacaklar8 21.518.716 7.278.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.518.716 7.278.205Peşin Ödenmiş Giderler12 848.250 322.684İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler848.250 322.684Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 3.420.012 1.568.604Diğer Dönen Varlıklar12 282.168 1.322.738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar282.168 1.322.738ARA TOPLAM230.015.107 324.903.053TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR230.015.107 324.903.053DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar760.007 760.007Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar760.007 760.007Maddi Duran Varlıklar9 3.374.882 3.553.270Tesis, Makine ve Cihazlar1.332.757 725.387Taşıtlar1.330.201 1.623.802Mobilya ve Demirbaşlar43.984 71.887Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar333.803 584.155Diğer Maddi Duran Varlıklar334.137 548.039Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.470.716 1.171.884Bilgisayar Yazılımları1.470.716 1.171.884Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.660.369 288.495TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.265.974 5.773.656TOPLAM VARLIKLAR237.281.081 330.676.709KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 39.811.715 37.970.562İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar561.781 456.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar561.781 456.031İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar39.249.934 37.514.531Banka Kredileri0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar39.249.934 37.514.531Ticari Borçlar7 129.550.124 241.292.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 9.958 5.620İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar129.540.166 241.286.893Diğer Borçlar8 1.789.678 1.644.512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.789.678 1.644.512Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.565.884 2.204.654Kısa Vadeli Karşılıklar6.002.881 1.910.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.272.881 1.730.254Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.730.000 180.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler125.838 83.928İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 125.838 83.928ARA TOPLAM181.846.120 285.106.423TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.846.120 285.106.423UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 291.426İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 291.426Kiralama İşlemlerinden Borçlar291.426Uzun Vadeli Karşılıklar621.408 262.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 621.408 262.253TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER621.408 553.679TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER182.467.528 285.660.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.813.553 45.016.607Ödenmiş Sermaye13 17.700.000 17.700.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.808.749 4.808.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 -519.752 -339.801Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-519.752 -339.801Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-519.752 -339.801Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 530.400 530.400Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)530.400 530.400Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)530.400 530.400Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.848.140 2.522.394Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı13 442.396 442.396Yasal Yedekler13 2.405.744 2.079.998Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.469.120 3.553 45.016.607TOPLAM KAYNAKLAR237.281.081 330.676.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 31.718.771 87.305.131 11.775.796 9.491.060Satışların Maliyeti14 -11.238.662 -74.538.166 -3.585.824 -4.678.309TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.480.109 12.766.965 8.189.972 4.812.751BRÜT KAR (ZARAR)20.480.109 12.766.965 8.189.972 4.812.751Genel Yönetim Giderleri15 -18.898.671 -9.846.289 -7.006.482 -3.649.761Pazarlama Giderleri15 -909.171 -623.256 -314.760 -169.421Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 38.707.963 9.745.655 11.727.176 2.973.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -39.551.012 -10.371.506 -11.694.868 -2.417.686ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-170.782 1.671.569 901.038 1.549.736FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-170.782 1.671.569 901.038 1.549.736Finansman Gelirleri19.557.230 10.383.883 7.686.019 5.740.458Finansman Giderleri-5.996.769 -6.382.226 -2.320.901 -4.836.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.389.679 5.673.226 6.266.156 2.453.717Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.412.783 -1.429.691 -1.545.625 -692.896Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -4.724.673 -1.571.145 -2.014.744 -891.921Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.311.890 141.454 469.119 199.025SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.976.896 4.243.535 4.720.531 1.760.821DÖNEM KARI (ZARARI)9.976.896 4.243.535 4.720.531 1.760.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.976.896 4.243.535 4.720.531 1.760.821Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-179.951 38.892 -137.835 16.681Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-239.934 50.509 -183.780 21.663Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler59.983 -11.617 45.945 -4.982Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri59.983 -11.617 45.945 -4.982Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-179.951 38.892 -137.835 16.681TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.796.945 4.282.427 4.582.696 1.777.502Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.796.945 4.282.427 4.582.696 1.777.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074773BIST