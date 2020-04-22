***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 15:18
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, ilgili mevzuata uygun şekilde, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 106.500.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 20.000.000 TL tahvil/finansman bonosu ve 86.500.000 TL yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında, 22.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839815
BIST
16:3498.763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.144,27
|Açılış
|: 98.129
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|Önceki Kapanış
|: 97.619
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98.962
En Düşük
97.897
16:346,9947
En Yüksek
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|: 0,23%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 383,24
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
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384,82
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|57.960.357
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.077.145
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.224.977
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,83
|14.267.706
|% -5,43
|
|ITTFH
|2,52
|9.395.268
|% -5,26
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,33
|26.544.858
|% -4,86
|
|GARAN
|8,17
|768.498.016
|% -0,12
|
|SOKM
|10,63
|492.229.557
|% 9,93
|
|SASA
|9,02
|439.365.883
|% 8,54
|
|ECILC
|4,72
|396.148.282
|% 1,51
|
|ASELS
|27,04
|346.767.885
|% 0,30
|
|DOHOL
|1,83
|269.219.849
|% 6,40
|
|KARSN
|1,59
|181.153.251
|% 5,30
|
|GSRAY
|2,70
|306.165.577
|% 6,30
|
|YKBNK
|2,01
|226.700.322
|% 1,01
|
|GARAN
|8,17
|768.498.016
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6022
|8,6453
|% 0,63
|
|Frank
|7,1879
|7,2312
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8509
|1,8602
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|21,30
|
|Altın Gr.
|382
|382
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.513
|29,00
|
|Tam
|2.518
|2.578
|29,70
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|14,50
|
|Çeyrek
|615
|629
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|20,93
|20,93
|1,60
|
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