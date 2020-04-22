***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, ilgili mevzuata uygun şekilde, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 106.500.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 20.000.000 TL tahvil/finansman bonosu ve 86.500.000 TL yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında, 22.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839815BIST