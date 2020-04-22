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***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2020 15:18
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***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce, ilgili mevzuata uygun şekilde, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yapılmak üzere toplam 106.500.000 TL  tutarına kadar borçlanma aracı tavanı kapsamında 20.000.000 TL  tahvil/finansman bonosu ve 86.500.000 TL yapılandırılmış borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında, 22.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839815


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