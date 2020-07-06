***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 15:56
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin toplam 106.500.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgeleri SPK tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 74.500.000 TL tahvil/finansman bonosu ile 32.000.000 TL yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgelerimiz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855056
BIST
16:45118.063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 2.315,01
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.099
En Düşük
116.674
16:456,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
16:457,7886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
16:45394,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,02
|Açılış
|: 394,16
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.219.680
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.829.369
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.129.562
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.977.051
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,84
|1.044.791.601
|% 6,06
|
|ODAS
|2,82
|958.923.871
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,23
|849.580.498
|% 2,22
|
|SISE
|5,99
|730.391.698
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|618.857.884
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|618.857.884
|% 8,93
|
|ODAS
|2,82
|958.923.871
|% 7,63
|
|EKGYO
|2,08
|577.458.833
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,23
|849.580.498
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,71
|364.840.030
|% 6,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5635
|8,6064
|% 0,30
|
|Frank
|7,2818
|7,3257
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,09
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.552
|2.571
|16,60
|
|Tam
|2.627
|2.638
|17,10
|
|Yarım
|1.276
|1.290
|8,40
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,00
|
Seans Raporu
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17:01PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 189.20 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 439 adet işlem
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17:00XU100
Endeks 117, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 94 üstünde . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:00GSDDE
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 310, 237 adet işlem
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16:59TRGYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 878, 419 adet işlem
-
16:58GSDDE
Yüzde 6.24 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 278, 585 adet işlem