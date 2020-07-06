***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin toplam 106.500.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgeleri SPK tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 74.500.000 TL tahvil/finansman bonosu ile 32.000.000 TL yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgelerimiz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855056BIST