***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.06.2023 16:14
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ZAFER KURTUL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı
CENK KAAN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı
HAMDİ İLKAY GİRGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN Erkek Murahhas Üye Bankacı
AYŞE AKBULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ATTİLA PENPECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
DİDEM ŞAHİN ÇAKMAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155699
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0971
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,4754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0404
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
18:051.318,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.318,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.316,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8969
|20,9012
|% 0,47
|
|Euro
|22,4674
|22,4754
|% -0,18
|
|Sterlin
|25,9597
|26,0899
|% -0,04
|
|Frank
|22,9233
|23,0614
|% 0,24
|
|Riyal
|5,5551
|5,5830
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-16,41
|
|Altın Gr.
|1.318
|1.318
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.405
|4.520
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,94
|15,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde 9.61 oranında artışla 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 228 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZEDUR, SEKFK, EKIZ, BURCE, ADEL, TKFEN
-
17:57
ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ULUFA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında