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***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.06.2023 16:14
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ZAFER KURTUL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı
CENK KAAN GÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı
HAMDİ İLKAY GİRGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
BOĞAÇ LEVENT GÜVEN Erkek Murahhas Üye Bankacı
AYŞE AKBULUT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ATTİLA PENPECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
DİDEM ŞAHİN ÇAKMAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155699


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKFK 8,59 30.742.421 % 9,99  
TKFEN 33,46 208.846.224 % 9,99  
BURCE 136,70 152.509.472 % 9,98  
EKIZ 14,02 1.129.541 % 9,96  
ZEDUR 43,30 9.299.370 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 20,8969 20,9012 % 0,47  
Euro 22,4674 22,4754 % -0,18  
Sterlin 25,9597 26,0899 % -0,04  
Frank 22,9233 23,0614 % 0,24  
Riyal 5,5551 5,5830 % 0,48  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.961 -16,41  
Altın Gr. 1.318 1.318 -4,16  
Cumhuriyet 9.028 9.165 -57,00  
Tam 8.988 9.222 -57,79  
Yarım 4.405 4.520 -46,00  
Çeyrek 2.209 2.267 -23,00  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 -0,14  
Gümüş Gr. 15,94 15,96 -0,02  
B. Petrol 75,63 75,63 1,33  
Seans Raporu 18:05
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