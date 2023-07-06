***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 17:13
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/689 sayılı toplantısında, Şirketimiz Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ.'ne paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar üzerine yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166386
BIST
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17:376.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 47,66
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3726,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0170
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3728,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0280
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:371.593,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,95
|Açılış
|: 1.593,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GRNYO
|7,81
|90.187.524
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|62.575.530
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.133.004
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,30
|108.201.018
|% -6,34
|
|MERIT
|51,15
|57.319.747
|% -4,57
|
|ETILR
|14,26
|66.691.735
|% -3,32
|
|OYLUM
|4,98
|99.125.030
|% -3,30
|
|THYAO
|217,80
|9.847.532.595
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,65
|4.445.188.752
|% 3,54
|
|SISE
|46,70
|3.978.684.259
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,92
|3.540.781.489
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,08
|3.383.880.194
|% -1,36
|
|EKGYO
|7,92
|3.540.781.489
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,08
|3.383.880.194
|% -1,36
|
|ZOREN
|3,53
|738.716.661
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,04
|2.445.448.588
|% -1,47
|
|ODAS
|8,31
|1.398.418.569
|% 5,59
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0316
|26,0482
|% -0,07
|
|Euro
|28,2450
|28,2936
|% 0,06
|
|Sterlin
|32,9228
|33,0880
|% -0,32
|
|Frank
|28,8395
|29,0132
|% -0,20
|
|Riyal
|6,9183
|6,9530
|% -0,18
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.595
|1.595
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.361
|10.594
|0,00
|
|Yarım
|5.189
|5.322
|1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|18,91
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-1,37
|