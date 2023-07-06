***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Diğer HususlarAçıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/689 sayılı toplantısında, Şirketimiz Alternatif Yatırım Menkul Değerler AŞ.'ne paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar üzerine yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166386BIST