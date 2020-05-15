***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.05.2020 16:54
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2020
Karar Sayısı
34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01 Ocak – 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
b)
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Emine ALAN Attila PENPECİ Boğaç Levent GÜVEN
Müdür/Muh. ve Ops. YKÜ-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845424
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,02
|Açılış
|: 383,95
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,24
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3719
|8,4139
|% 0,49
|
|Frank
|7,0688
|7,1114
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8259
|1,8351
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-7,53
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.513
|-6,10
|
|Tam
|2.540
|2.578
|-6,20
|
|Yarım
|1.239
|1.260
|-3,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,09
|
|B. Petrol
|35,37
|35,37
|2,87
|
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