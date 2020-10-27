***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2020Karar Sayısı49Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanıa) Şirketimizin 01 Ocak – 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızdan incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İzzettin SOYLU Attila PENPECİ Boğaç Levent GÜVENMüdür Yrd/Muh. ve Ops. YKÜ-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884299BIST