***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2020 12:42
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
49
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01 Ocak – 30 Eylül 2020 dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İzzettin SOYLU Attila PENPECİ Boğaç Levent GÜVEN
Müdür Yrd/Muh. ve Ops. YKÜ-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884299
BIST
17:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:058,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:059,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1330
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:05501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KARTN
|1.498,20
|103.762.053
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.042.754
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.608.444
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|GARAN
|6,86
|953.947.015
|% 1,33
|
|RTALB
|50,75
|879.734.817
|% 2,48
|
|SISE
|6,41
|829.829.060
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|TSKB
|2,04
|1.780.978.538
|% 6,25
|
|SKBNK
|1,85
|772.922.679
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,71
|521.030.433
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.455.964
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|470.507.954
|% 1,91
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1818
|% 1,22
|
|Euro
|9,6793
|9,6870
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,6171
|10,6704
|% 1,15
|
|Frank
|8,9754
|9,0294
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1718
|2,1827
|% 1,06
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,19
|41,19
|0,36
|
Seans Raporu
17:02
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 35 kaybederek (% -0.32 ) 1, 031
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17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, CEMTS, ROYAL, KONTR, EUYO, MARTI, LINK, OSMEN, ESEN, BMELK
-
17:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, DAGI, YAPRK, ETYAT, VANGD, KAPLM, ALMAD, EGCYO, EGCEY, EKIZ