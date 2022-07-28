***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.07.2022 18:01
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2022
Karar Sayısı
27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01 Ocak – 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aylgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Gülsevim Kahraman Attila PENPECİ Hamdi İlkay GİRGİN
Direktör/Muh. ve Ops. YKÜ-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048697
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0896
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3852
En Düşük
18,2596
18:051.017,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.017,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,13
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9316
|17,9374
|% 0,08
|
|Euro
|18,3517
|18,3711
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,8107
|21,9200
|% 0,17
|
|Frank
|18,7780
|18,8912
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7615
|4,7853
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,44
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,16
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.786
|6.868
|34,00
|
|Yarım
|3.307
|3.358
|17,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,18
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
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17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem