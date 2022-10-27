***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2022 18:26
***AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2022
Karar Sayısı
42
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin 01 Ocak – 30 Eylül 2022 dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı kaa,
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Gülsevim Kahraman Attila PENPECİ Hamdi İlkay GİRGİN
Direktör/Muh. ve Ops. YKÜ-Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyes
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074796
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0239
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,4952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0540
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35980,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -13,80
|Açılış
|: 980,35
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5746
|18,5783
|% -0,11
|
|Euro
|18,4630
|18,4887
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,4627
|21,5703
|% 0,16
|
|Frank
|18,5555
|18,6673
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% -0,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-21,54
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-13,74
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.580
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.206
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,39
|93,39
|-1,65
|
Seans Raporu
12:35
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