***AMK* *RNPOL*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
01.12.2021 10:59
***AMK******RNPOL*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980425
BIST
11:131.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 44,12
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:1313,5759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0952
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:1315,4125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1140
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:13769,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -8,80
|Açılış
|: 769,95
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.925
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.838.795
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.743.021
|% 9,95
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|60,00
|6.262.206
|% -9,77
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|KUTPO
|117,70
|51.455.139
|% -9,04
|
|THYAO
|18,00
|772.418.422
|% 4,53
|
|SISE
|13,13
|678.883.406
|% 4,62
|
|GARAN
|11,56
|505.460.555
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,83
|495.901.544
|% 3,27
|
|SASA
|45,12
|493.776.010
|% 3,96
|
|TSKB
|1,51
|130.892.973
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,24
|210.632.268
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,26
|137.613.227
|% 0,89
|
|KRDMD
|8,83
|495.901.544
|% 3,27
|
|PETKM
|7,96
|447.989.079
|% 2,05
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4814
|13,4903
|% -1,32
|
|Euro
|15,3187
|15,3538
|% -1,11
|
|Sterlin
|17,8739
|17,9636
|% -1,38
|
|Frank
|14,6120
|14,7000
|% -1,47
|
|Riyal
|3,5796
|3,5976
|% -1,45
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|9,90
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|2,81
|
Seans Raporu
11:11
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11:25XU100
Endeks 1, 853 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 8, 984.00 milyon TL de
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11:24AKFGY
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 307, 728 adet işlem
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11:23IHLGM
Yüzde 5.68 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 210, 960 adet işlem
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11:21FRIGO
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 154, 254 adet işlem
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, GARAN