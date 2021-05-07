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***AMK* *RYSAS*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

07.05.2021 16:05



***AMK******RYSAS*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 05-06 Mayıs 2021  tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının  ardından kalan 242.620,015 TL nominal değerli payların tamamının satışı 05.05.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.  İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Metin Kayar 40.000 % 16,48 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Rüştü Boran Keskiner 30.000 % 12,36 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Sedat Yar 77.620 % 31,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Tolun Kudaloğlu 85.000 % 35,03 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935258


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Altın Ons 1.834 1.835 19,39  
Altın Gr. 485 485 2,52  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,40 27,42 0,09  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,05  
B. Petrol 67,52 67,52 -0,57  
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