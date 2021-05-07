***AMK* *RYSAS*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***AMK******RYSAS*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [RYSAS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 05-06 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 242.620,015 TL nominal değerli payların tamamının satışı 05.05.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıMetin Kayar 40.000 % 16,48 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaRüştü Boran Keskiner 30.000 % 12,36 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSedat Yar 77.620 % 31,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTolun Kudaloğlu 85.000 % 35,03 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935258BIST