***AMK* *RYSAS*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
07.05.2021 16:05
***AMK******RYSAS*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 05-06 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 242.620,015 TL nominal değerli payların tamamının satışı 05.05.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Metin Kayar 40.000 % 16,48 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Rüştü Boran Keskiner 30.000 % 12,36 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Sedat Yar 77.620 % 31,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Tolun Kudaloğlu 85.000 % 35,03 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935258
BIST