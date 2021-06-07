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***AMZ* *ALS* *AZY* *AMS* *AZB* *AMP* *ALR* *AZA* *AZH* *AZK* *AZL* *AZO* *AZN* *AMF* *AZS* *AMA* *AZT* *AMB* *AEE* *AGL* *ALH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(

07.06.2021 14:35



***AMZ******ALS******AZY******AMS******AZB******AMP******ALR******AZA******AZH******AZK******AZL******AZO******AZN******AMF******AZS******AMA******AZT******AMB******AEE******AGL******ALH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ALH, AZH, AMB, AZA, AMP, AZL, AZT, AMF, AZN, AMZ, AGL, AZY, AZO, ALR, AMS, AZS, AMA, AZK, AZB, AEE, ALS]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde aşağıda yer alan tarihlerden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır.
İptal Edilen Fon Kodu
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
Devam Eden Fon Kodu
Bünyesinde Birleşilen Fon
Birleşme Tarihleri

ALH
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AZH
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
14.06.2021

AMB
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AZA
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
15.06.2021

AMP
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
AZL
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
17.06.2021

AZT
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
AMF
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
18.06.2021

AZN
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
AMZ
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
21.06.2021

AGL
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AZY
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
21.06.2021

AZO
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
ALR
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
22.06.2021

AMS
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
AZS
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
22.06.2021

AMA
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
AZK
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
24.06.2021

AZB
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ALS
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
28.06.2021

AEE
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ALS
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
28.06.2021





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940536


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RODRG 18,82 4.431.368 % 9,99  
BTCIM 12,81 25.439.468 % 9,96  
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SAYAS 30,08 15.473.754 % 9,94  
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Sterlin 12,1306 12,1914 % -0,35  
Frank 9,5551 9,6126 % -0,02  
Riyal 2,2861 2,2975 % -0,16  
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Altın Ons 1.891 1.891 -8,07  
Altın Gr. 523 523 -2,69  
Cumhuriyet 3.463 3.516 -2,00  
Tam 3.445 3.534 -5,31  
Yarım 1.665 1.710 -2,57  
Çeyrek 835 855 -1,28  
Gümüş.Ons 27,61 27,63 -0,26  
Gümüş Gr. 7,64 7,65 -0,08  
B. Petrol 71,84 71,84 0,37  
Seans Raporu 18:05
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