***AMZ* *ALS* *AZY* *AMS* *AZB* *AMP* *ALR* *AZA* *AZH* *AZK* *AZL* *AZO* *AZN* *AMF* *AZS* *AMA* *AZT* *AMB* *AEE* *AGL* *ALH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(
07.06.2021 14:35
***AMZ******ALS******AZY******AMS******AZB******AMP******ALR******AZA******AZH******AZK******AZL******AZO******AZN******AMF******AZS******AMA******AZT******AMB******AEE******AGL******ALH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ALH, AZH, AMB, AZA, AMP, AZL, AZT, AMF, AZN, AMZ, AGL, AZY, AZO, ALR, AMS, AZS, AMA, AZK, AZB, AEE, ALS]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde aşağıda yer alan tarihlerden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır.
İptal Edilen Fon Kodu
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
Devam Eden Fon Kodu
Bünyesinde Birleşilen Fon
Birleşme Tarihleri
ALH
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
AZH
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
14.06.2021
AMB
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AZA
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
15.06.2021
AMP
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
AZL
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
17.06.2021
AZT
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
AMF
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
18.06.2021
AZN
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
AMZ
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu
21.06.2021
AGL
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AZY
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
21.06.2021
AZO
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
ALR
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
22.06.2021
AMS
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
AZS
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
22.06.2021
AMA
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
AZK
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
24.06.2021
AZB
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ALS
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
28.06.2021
AEE
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
ALS
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
28.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940536
BIST