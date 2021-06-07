***AMZ* *ALS* *AZY* *AMS* *AZB* *AMP* *ALR* *AZA* *AZH* *AZK* *AZL* *AZO* *AZN* *AMF* *AZS* *AMA* *AZT* *AMB* *AEE* *AGL* *ALH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(









***AMZ******ALS******AZY******AMS******AZB******AMP******ALR******AZA******AZH******AZK******AZL******AZO******AZN******AMF******AZS******AMA******AZT******AMB******AEE******AGL******ALH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ALH, AZH, AMB, AZA, AMP, AZL, AZT, AMF, AZN, AMZ, AGL, AZY, AZO, ALR, AMS, AZS, AMA, AZK, AZB, AEE, ALS]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde aşağıda yer alan tarihlerden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır.İptal Edilen Fon KoduBirleşme Nedeniyle Sona Erecek FonDevam Eden Fon KoduBünyesinde Birleşilen FonBirleşme TarihleriALHAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuAZHAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu14.06.2021AMBAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım FonuAZAAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu15.06.2021AMPAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım FonuAZLAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu17.06.2021AZTAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım FonuAMFAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu18.06.2021AZNAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım FonuAMZAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu21.06.2021AGLAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuAZYAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu21.06.2021AZOAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım FonuALRAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu22.06.2021AMSAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım FonuAZSAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu22.06.2021AMAAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuAZKAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu24.06.2021AZBAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuALSAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu28.06.2021AEEAllianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuALSAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu28.06.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940536BIST