***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 1.112.281 775.323Satışların Maliyeti29 -717.630 -517.979TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)394.651 257.344BRÜT KAR (ZARAR)394.651 257.344Genel Yönetim Giderleri30,31 -68.718 -58.331Pazarlama Giderleri30,31 -164.706 -100.769Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -839 -477Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 43.316 31.592Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -13.363 -13.957ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)190.341 115.402Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 42.668 30.877Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -742 -3.903TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 1.428 1.776Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 440 664FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)234.135 144.816Finansman Gelirleri34 125.293 33.457Finansman Giderleri34 -216.236 -115.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)143.192 62.581Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.190 39.041Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -7.930 -4.069Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -19.260 43.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.002 101.622DÖNEM KARI (ZARARI)116.002 101.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 0Ana Ortaklık Payları37 116.002 101.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,15470000 0,13550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI215.109 66.242Dönem Karı (Zararı)28 116.002 101.622Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler218.932 157.432Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 124.759 97.538Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,11,13,27 -1.381 900Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 36.550 41.140Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,10,32,34 62.649 42.340Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,32,34 11.400 41.908Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7,33 -42.668 -29.987Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -440 -664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 27.190 -39.041Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 742 3.013Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,27 131 285İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.150 -148.008Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,32,38 -36.471 -10.846Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 66.448 12.023Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -15.952 -18.232Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12 6.951 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -108.124 -163.777Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,34,38 -12.081 122.239Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 15.769 8.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,27,38 12.350 -87.643Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12,33 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7,14,15,27,36 23.960 -10.097Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları287.784 111.046Ödenen Faiz8,32,34,38 -59.022 -37.451Alınan Faiz32,34,38 1 47Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,25,28,36 -2.111 -3.102Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -11.543 -4.298YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-81.530 -272.876Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 17.983 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,18,20 11.811 1.628Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,11,18,20 -145.264 -186.761Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 24.474 -96.422Alınan Temettüler16,27,33 0 5.216Alınan Faiz6,7,34 9.444 3.521Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10,11,27 22 -58FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.696 534.159Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.474.374 1.401.806Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.501.054 -865.111Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.016 -2.536Ödenen Temettüler28 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.883 327.525Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.147 78.035NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.030 405.560DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 989.663 153.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.119.693 559.140Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.118.521 989.866Finansal Yatırımlar7 52.240 47.173Ticari Alacaklar10,38 1.084.722 1.045.160İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 1.961 2.354İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.082.761 1.042.806Diğer Alacaklar11,38 33.243 99.490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 2.458 87.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 30.785 11.968Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 15.952 15.017Türev Araçlar12 188 494Stoklar13 722.218 614.104Peşin Ödenmiş Giderler14 42.100 43.361Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 4.369 7.009Diğer Dönen Varlıklar27 3.011 13.931ARA TOPLAM3.076.564 2.875.605TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.076.564 2.875.605DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 364.071 346.570Diğer Alacaklar11 563 585Türev Araçlar12 72.593 14.844Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 16.225 15.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 73.742 73.742Maddi Duran Varlıklar18 3.282.631 3.476.037Kullanım Hakkı Varlıkları19 17.427 17.731Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 7.014 8.121Şerefiye21 4.347 5.112Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.667 3.009Peşin Ödenmiş Giderler14 18.313 46.412Ertelenmiş Vergi Varlığı36 353.532 398.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.206.111 4.397.979TOPLAM VARLIKLAR7.282.675 7.273.584KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 399.060 848.015Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 453.466 403.941Ticari Borçlar10,38 563.050 575.081İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 152.296 170.069İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 410.754 405.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 12.132 3.997Diğer Borçlar11,38 197.755 49.041İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 176.710 26.647İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 21.045 22.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 15.769 9.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.581 10.885Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 85.468 51.805Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 21.455 22.488ARA TOPLAM1.756.736 1.974.339TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.756.736 1.974.339UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.755.175 2.398.426Uzun Vadeli Karşılıklar25 71.088 70.312Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.079 4.496TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.830.342 2.473.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.587.078 4.447.573ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 2.695.597 2.826.011Ödenmiş Sermaye750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları1 1Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)672.629 720.036Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)672.629 720.036Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)671.496 718.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.133 1.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-238.666 -181.850Yabancı Para Çevrim Farkları-296.492 -203.447Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)57.826 21.597Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.884 189.125Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.190.747 821.475Net Dönem Karı veya Zararı116.002 527.224TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.695.597 2.826.011TOPLAM KAYNAKLAR7.282.675 7.273.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.898 429.845 -450.743 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 38.501 16.367 101.622 156.490 156.490Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-124.858 -124.858 -124.858Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler750.000 1 688.562 -206.777 189.125 816.404 101.622 2.338.937 2.338.937Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 1 720.036 -181.850 189.125 821.475 527.224 2.826.011 2.826.011Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 15.759 511.465 -527.224 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.407 -56.816 116.002 11.779 11.779Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-142.193 -142.193 -142.193Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler750.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.666 204.884 0 0 0 1.190.747 116.002 0 2.695.597 2.695.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 116.002 101.622DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 -47.407 38.501Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-58.498 47.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.091 -8.648Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 -56.816 16.367Yabancı Para Çevrim Farkları-93.045 16.367Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)46.447 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.218 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-104.223 54.868TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.779 156.490Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37 11.779 156.490http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841896BIST