***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:24
***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 1.112.281 775.323
Satışların Maliyeti
29 -717.630 -517.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
394.651 257.344
BRÜT KAR (ZARAR)
394.651 257.344
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -68.718 -58.331
Pazarlama Giderleri
30,31 -164.706 -100.769
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -839 -477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 43.316 31.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -13.363 -13.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
190.341 115.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 42.668 30.877
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -742 -3.903
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 1.428 1.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 440 664
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.135 144.816
Finansman Gelirleri
34 125.293 33.457
Finansman Giderleri
34 -216.236 -115.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.192 62.581
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.190 39.041
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -7.930 -4.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -19.260 43.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.002 101.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.002 101.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 116.002 101.622
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,15470000 0,13550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
215.109 66.242
Dönem Karı (Zararı)
28 116.002 101.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
218.932 157.432
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 124.759 97.538
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,11,13,27 -1.381 900
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 36.550 41.140
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,10,32,34 62.649 42.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 11.400 41.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,33 -42.668 -29.987
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -440 -664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 27.190 -39.041
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 742 3.013
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 131 285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.150 -148.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,32,38 -36.471 -10.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 66.448 12.023
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
15 -15.952 -18.232
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 6.951 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -108.124 -163.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,34,38 -12.081 122.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
15 15.769 8.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 12.350 -87.643
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12,33 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7,14,15,27,36 23.960 -10.097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
287.784 111.046
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -59.022 -37.451
Alınan Faiz
32,34,38 1 47
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,25,28,36 -2.111 -3.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -11.543 -4.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-81.530 -272.876
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 17.983 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,18,20 11.811 1.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,11,18,20 -145.264 -186.761
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 24.474 -96.422
Alınan Temettüler
16,27,33 0 5.216
Alınan Faiz
6,7,34 9.444 3.521
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,27 22 -58
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.696 534.159
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.474.374 1.401.806
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.501.054 -865.111
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.016 -2.536
Ödenen Temettüler
28 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.883 327.525
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.147 78.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.030 405.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 989.663 153.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.119.693 559.140
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.118.521 989.866
Finansal Yatırımlar
7 52.240 47.173
Ticari Alacaklar
10,38 1.084.722 1.045.160
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 1.961 2.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.082.761 1.042.806
Diğer Alacaklar
11,38 33.243 99.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 2.458 87.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.785 11.968
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
15 15.952 15.017
Türev Araçlar
12 188 494
Stoklar
13 722.218 614.104
Peşin Ödenmiş Giderler
14 42.100 43.361
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 4.369 7.009
Diğer Dönen Varlıklar
27 3.011 13.931
ARA TOPLAM
3.076.564 2.875.605
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.076.564 2.875.605
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 364.071 346.570
Diğer Alacaklar
11 563 585
Türev Araçlar
12 72.593 14.844
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 16.225 15.785
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 73.742 73.742
Maddi Duran Varlıklar
18 3.282.631 3.476.037
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 17.427 17.731
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 7.014 8.121
Şerefiye
21 4.347 5.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.667 3.009
Peşin Ödenmiş Giderler
14 18.313 46.412
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 353.532 398.152
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.206.111 4.397.979
TOPLAM VARLIKLAR
7.282.675 7.273.584
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 399.060 848.015
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 453.466 403.941
Ticari Borçlar
10,38 563.050 575.081
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 152.296 170.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 410.754 405.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 12.132 3.997
Diğer Borçlar
11,38 197.755 49.041
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 176.710 26.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.045 22.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 15.769 9.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.581 10.885
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 85.468 51.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 21.455 22.488
ARA TOPLAM
1.756.736 1.974.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.756.736 1.974.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.755.175 2.398.426
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 71.088 70.312
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.079 4.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.830.342 2.473.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.587.078 4.447.573
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 2.695.597 2.826.011
Ödenmiş Sermaye
750.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1 1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
672.629 720.036
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
672.629 720.036
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
671.496 718.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.133 1.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-238.666 -181.850
Yabancı Para Çevrim Farkları
-296.492 -203.447
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
57.826 21.597
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.884 189.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.190.747 821.475
Net Dönem Karı veya Zararı
116.002 527.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.695.597 2.826.011
TOPLAM KAYNAKLAR
7.282.675 7.273.584
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.898 429.845 -450.743 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 38.501 16.367 101.622 156.490 156.490
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-124.858 -124.858 -124.858
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 1 688.562 -206.777 189.125 816.404 101.622 2.338.937 2.338.937
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
750.000 1 720.036 -181.850 189.125 821.475 527.224 2.826.011 2.826.011
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 15.759 511.465 -527.224 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.407 -56.816 116.002 11.779 11.779
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-142.193 -142.193 -142.193
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -238.666 204.884 0 0 0 1.190.747 116.002 0 2.695.597 2.695.597
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 116.002 101.622
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 -47.407 38.501
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-58.498 47.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.091 -8.648
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 -56.816 16.367
Yabancı Para Çevrim Farkları
-93.045 16.367
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
46.447 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.218 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-104.223 54.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.779 156.490
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 11.779 156.490
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841896
BIST