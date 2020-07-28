***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 2.432.690 1.887.194 1.320.409 1.111.871Satışların Maliyeti29 -1.587.086 -1.262.990 -869.456 -745.011TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)845.604 624.204 450.953 366.860BRÜT KAR (ZARAR)845.604 624.204 450.953 366.860Genel Yönetim Giderleri30,31 -138.738 -122.491 -70.020 -64.160Pazarlama Giderleri30,31 -355.286 -243.565 -190.580 -142.796Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -1.446 -1.058 -607 -581Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 91.017 48.043 47.701 16.451Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -29.119 -27.875 -15.756 -13.918ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)412.032 277.258 221.691 161.856Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 70.219 49.153 27.551 18.276Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -1.522 -504 -780 3.399TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 -776 -4.987 -2.204 -6.763Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 863 1.173 423 509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)480.816 322.093 246.681 177.277Finansman Gelirleri34 203.832 57.863 78.539 24.406Finansman Giderleri34 -386.042 -237.494 -169.806 -121.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)298.606 142.462 155.414 79.881Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.348 114.353 -32.158 75.312Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -22.224 -9.945 -14.294 -5.876Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -37.124 124.298 -17.864 81.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)239.258 256.815 123.256 155.193DÖNEM KARI (ZARARI)239.258 256.815 123.256 155.193Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37 239.258 256.815 123.256 155.193Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 37 0,31900000 0,34240000 0,16430000 0,20690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI125.045 87.224Dönem Karı (Zararı)28 239.258 256.815Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler492.259 291.440Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 253.174 203.319Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,11,13,27 1.964 7.634Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 77.277 56.630Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,10,32,34 122.953 111.741Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,32,34 46.923 76.055Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7,33 -69.801 -43.987Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -863 -1.173Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 59.348 -114.353Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33 1.104 -4.662Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,27 180 236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-442.842 -356.503Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,32,38 -355.683 -310.354Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 28.267 -1.481Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler15 -3.585 -16.632Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12 6.951 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -175.233 -154.182Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,34,38 17.688 62.958Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler15 1.247 17.931Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,27,38 -4.143 19.056Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12,33 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6,7,14,15,27,36 41.649 26.201Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları288.675 191.752Ödenen Faiz8,32,34,38 -137.904 -86.145Alınan Faiz32,34,38 28 229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16,25,28,36 -2.794 -3.669Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -22.960 -14.943YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-153.124 -513.846Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 30.511 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8,18,20 14.134 11.244Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,11,18,20 -233.964 -571.662Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 13.437 21.863Alınan Temettüler16,27,33 0 5.216Alınan Faiz6,7,34 22.739 19.554Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10,11,27 19 -61FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-281.464 1.199.307Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 1.973.265 2.598.401Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.147.708 -1.269.005Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -6.515 -5.231Ödenen Temettüler28 -100.506 -124.858YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-309.543 772.685Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi183.227 98.843NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-126.316 871.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 989.663 153.581DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 863.347 1.025.109Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 862.629 989.866Finansal Yatırımlar7 114.996 47.173Ticari Alacaklar10,38 1.400.584 1.045.160İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38 5.760 2.354İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 1.394.824 1.042.806Diğer Alacaklar11,38 71.246 99.490İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 48.681 87.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 22.565 11.968Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar15 18.602 15.017Türev Araçlar12 185 494Stoklar13 787.621 614.104Peşin Ödenmiş Giderler14 57.631 43.361Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 1.511 7.009Diğer Dönen Varlıklar27 2.720 13.931ARA TOPLAM3.317.725 2.875.605TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.317.725 2.875.605DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 306.955 346.570Diğer Alacaklar11 567 585Türev Araçlar12 64.944 14.844Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 16.648 15.785Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 73.742 73.742Maddi Duran Varlıklar18 3.479.895 3.476.037Kullanım Hakkı Varlıkları19 14.428 17.731Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 7.621 8.121Şerefiye21 5.204 5.112Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 2.417 3.009Peşin Ödenmiş Giderler14 33.176 46.412Ertelenmiş Vergi Varlığı36 352.072 398.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.350.048 4.397.979TOPLAM VARLIKLAR7.667.773 7.273.584KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 527.950 848.015Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 212.661 403.941Ticari Borçlar10,38 593.242 575.081İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 196.080 170.069İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 397.162 405.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 13.913 3.997Diğer Borçlar11,38 73.122 49.041İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 50.174 26.647İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 22.948 22.394Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 10.333 9.086Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 14.433 10.885Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 1.505 0Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 120.154 51.805Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 60.366 22.488ARA TOPLAM1.627.679 1.974.339TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.627.679 1.974.339UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 3.032.151 2.398.426Uzun Vadeli Karşılıklar25 76.447 70.312Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 4.410 4.496TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.113.008 2.473.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.740.687 4.447.573ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 2.927.086 2.826.011Ödenmiş Sermaye750.000 750.000Sermaye Düzeltme Farkları1 1Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)730.107 720.036Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)730.107 720.036Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)728.974 718.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.133 1.133Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-187.911 -181.850Yabancı Para Çevrim Farkları-245.440 -203.447Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)57.529 21.597Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.884 189.125Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.190.747 821.475Net Dönem Karı veya Zararı239.258 527.224TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.927.086 2.826.011TOPLAM KAYNAKLAR7.667.773 7.273.584Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.071 20.898 434.916 -450.743 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 51.064 12.921 256.815 320.800 320.800Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-124.858 -124.858 -124.858Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler750.000 1 701.125 -215.294 189.125 821.475 256.815 2.503.247 2.503.247Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 1 720.036 -181.850 189.125 821.475 527.224 2.826.011 2.826.011Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 15.759 511.465 -527.224 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.071 -6.061 239.258 243.268 243.268Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-142.193 -142.193 -142.193Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler750.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -187.911 204.884 0 0 0 1.190.747 239.258 0 2.927.086 2.927.086Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 239.258 256.815 123.256 155.193DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 10.071 51.064 57.478 12.563Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.469 63.237 69.967 16.088Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.398 -12.173 -12.489 -3.525Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 -6.061 12.921 50.755 -3.446Yabancı Para Çevrim Farkları-41.993 12.830 51.052 -3.537Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)46.066 117 -381 117Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.134 -26 84 -26DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.010 63.985 108.233 9.117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)243.268 320.800 231.489 164.310Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları37 243.268 320.800 231.489 164.310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862908BIST