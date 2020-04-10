***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiJSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 17101887 GEL 100,00 Bağlı ortaklıkSisecam Glass Packaging BV Finansman, Yatırım ve Cam Ambalaj Satışı 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı ortaklıkCamiş Elektrik A.Ş. Elektrik üretimi 25000000 6523109 TRY 26,09 iştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837070BIST