***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.04.2020 08:34
***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı 17101887 17101887 GEL 100,00 Bağlı ortaklık
Sisecam Glass Packaging BV Finansman, Yatırım ve Cam Ambalaj Satışı 283410058 283410058 EUR 100,00 Bağlı ortaklık
Camiş Elektrik A.Ş. Elektrik üretimi 25000000 6523109 TRY 26,09 iştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837070
BIST
11:2296.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 276,73
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:226,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0201
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:227,3246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0329
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:22360,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 360,66
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.811.988
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|11.877.511
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|42.030.665
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.667.931
|% -10,00
|
|TDGYO
|2,55
|590.731
|% -5,20
|
|QNBFL
|111,50
|6.203.170
|% -4,94
|
|TIRE
|6,98
|6.977.532
|% -4,77
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|50,15
|463.373.255
|% 7,43
|
|THYAO
|9,81
|337.428.815
|% 0,72
|
|ISFIN
|3,15
|248.692.075
|% 2,94
|
|GARAN
|8,42
|194.714.755
|% -0,82
|
|TSPOR
|4,26
|173.207.228
|% 4,67
|
|ISFIN
|3,15
|248.692.075
|% 2,94
|
|GSRAY
|2,62
|172.480.600
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,02
|108.018.583
|% -0,49
|
|IHLGM
|1,07
|47.248.733
|% 2,88
|
|TSPOR
|4,26
|173.207.228
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3047
|8,3464
|% 0,28
|
|Frank
|6,8867
|6,9282
|% 0,29
|
|Riyal
|1,7708
|1,7796
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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11:36XU100
Endeks 96, 109 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 3, 066.00 milyon TL de
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11:36CELHA
Yüzde 5.16 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 585, 432 adet işlem
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Yüzde 7.25 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 325, 412 adet işlem
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11:33RAYSG
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 360, 170 adet işlem
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11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, EKGYO