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***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2020 09:28
GÜNCEL HABERLER


n 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Prof. Dr. Ahmet Kırman Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 24.03.2015 İcrada Görevli Değil T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Başkan Vekili - Genel Müdür, Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Glass Packaging B.V., Sisecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Pasabahce Investment B.V., OOO Posuda, Sisecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., Istanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet Bağımsız Üye Değil Yok
Abdullah Kılınç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 03.04.2014 İcrada Görevli Üretim Başkan Yardımcısı JSC Mina Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Yok
Zeynep Hansu Uçar Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.05.2012 İcrada Görevli Değil Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş., T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 29.03.2017 İcrada Görevli Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü JSC Mina Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET CELAL BETİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Borusan Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.`de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745906 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İLHAN İL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745906 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840215


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