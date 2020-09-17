***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
17.09.2020 08:19
***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875350
BIST
11:091.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,08
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:097,5402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5439
En Düşük
7,4825
11:098,9094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0419
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9094
En Düşük
8,8040
11:09470,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,23
|Açılış
|: 470,79
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:08
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|TDGYO
|6,67
|6.242.634
|% -9,74
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,14
|270.724.840
|% -0,95
|
|AVOD
|4,37
|256.921.457
|% 8,17
|
|RTALB
|52,85
|166.441.771
|% 3,22
|
|PETKM
|4,33
|157.814.981
|% -0,46
|
|SISE
|6,39
|148.203.611
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|96.173.037
|% -0,92
|
|KRDMD
|3,14
|270.724.840
|% -0,95
|
|AVOD
|4,37
|256.921.457
|% 8,17
|
|DOHOL
|2,25
|102.715.299
|% 1,81
|
|TSKB
|1,08
|49.414.173
|% -0,92
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5370
|7,5396
|% 0,47
|
|Euro
|8,8987
|8,9062
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7235
|9,7722
|% 0,18
|
|Frank
|8,2340
|8,2836
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0037
|2,0138
|% 0,41
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-17,27
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,27
|