***ANACM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
26.08.2020 09:38
***ANACM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş. (Şirket) tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan 28.07.2020 tarihli açıklamada temettü dağıtım tarihi olarak hak kullanım kayıt tarihi 24.08.2020, işlem tarihi 26.08.2020 olarak belirtilmiştir. Bahse konu açıklamada, 7244 sayılı kanun kapsamında, Şirket tarafından hak sahiplerine temettü ödemesinin nasıl ve ne zaman yapılacağına ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu doğrultuda, Şirketin temettü tutarlarına ilişkin Şirketimiz aracılığı ile ödeme işlemlerinde, Şirketin ilgili duyurusu kapsamında hareket edileceği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871196
BIST
10:531.094
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler10:53
|INTEM
|15,73
|3.174.041
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.635.498
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|RALYH
|5,37
|2.398.693
|% 9,82
|
|DGGYO
|12,57
|18.664.516
|% -7,16
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,44
|347.009.885
|% -4,10
|
|SISE
|6,14
|306.670.512
|% 2,68
|
|PETKM
|4,14
|193.128.332
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,36
|172.438.885
|% 2,09
|
|GARAN
|6,77
|166.880.252
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|105.651.385
|% 0,00
|
|SISE
|6,14
|306.670.512
|% 2,68
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|YKBNK
|2,06
|99.835.936
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|193.128.332
|% 0,73
|
|TSKB
|1,10
|33.976.221
|% -0,90
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3708
|7,3799
|% -0,14
|
|Euro
|8,7061
|8,7177
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6989
|9,7476
|% 0,03
|
|Frank
|8,0941
|8,1429
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% -0,01
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,73
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|Altın Gr.
|456
|456
|-2,18
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|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
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|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,17
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