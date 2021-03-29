***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarAlnus Yatırım 01.01.2020-31.12.2020 Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921628BIST