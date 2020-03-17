***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 290.806.057 528.281.140Satışların Maliyeti30 -276.730.622 -524.923.758TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.075.435 3.357.382BRÜT KAR (ZARAR)14.075.435 3.357.382Genel Yönetim Giderleri31 -10.506.896 -7.329.858Pazarlama Giderleri31 -856.457 -827.581Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 76.413 44.148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -365.452 -357.996ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.423.043 -5.113.905Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 16.218.251 30.066.345Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -12.977.952 -20.996.435FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.663.342 3.956.005Finansman Giderleri35 -1.829.690 -142.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.833.652 3.813.659Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -853.797 -924.985Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -931.247 -876.852Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 77.450 -48.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.979.855 2.888.674DÖNEM KARI (ZARARI)2.979.855 2.888.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.979.855 2.888.674Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.484.381 -10.772.116Dönem Karı (Zararı)2.979.855 2.888.674Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.979.855 2.888.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.527.180 2.026.463Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 1.653.659 750.728Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31 19.724 350.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 19.724 50.750Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 0 300.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 853.797 924.985İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.022.654 -15.687.253Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)9 3.738.136 419.920Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -32.890.606 -23.644.140İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -115.177 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -32.775.429 -23.644.140Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 371.906 -3.178.209İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 371.906 -3.178.209Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 445.255 -476.764Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -8.416 -354Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.673.497 7.011.265İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 887.797 -230.222İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 21.785.700 7.241.487Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 167.983 -18.965Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.614.442 167.292İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.521.656İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 92.786 167.292Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 1.865.149 4.032.702Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.484.381 -10.772.116YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.385.190 -508.633Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.224 13.669Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 1.224 13.669Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-775.727 -522.302Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -775.727 -511.551Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0 -10.751Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 -2.610.687 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.412.686 3.169.356Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.010 4.120.726Kredilerden Nakit Girişleri9 50.236 4.120.726Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri10 1.909.774 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.940.042 -170.832Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.940.042 -170.832Ödenen Temettüler29 -2.432.654 -778.828Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 -1.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.313.495 -8.111.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.313.495 -8.111.393DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 3.501.418 11.612.811DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.187.923 3.501.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.188.117 3.505.469Finansal Yatırımlar8 1.373.781 5.369.796Ticari Alacaklar11 71.736.289 38.845.683İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 115.177 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 71.621.112 38.845.683Diğer Alacaklar6 2.423.818 3.388.736İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 2.423.818 3.388.736Türev Araçlar13 31.509 476.764Peşin Ödenmiş Giderler6 76.458 68.042İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 0 5.319İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 76.458 62.723Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 30.115 30.115Diğer Dönen Varlıklar16 0 0ARA TOPLAM77.860.087 51.684.605TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.860.087 51.684.605DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.775.133 1.517.254Ticari Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12 43.630 34.009İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 43.630 34.009Türev Araçlar13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 0 0Maddi Duran Varlıklar19 1.617.138 1.593.073Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.740.458 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 285.655 318.648Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 0Diğer Duran Varlıklar16 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.462.014 3.462.984TOPLAM VARLIKLAR83.322.101 55.147.589KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 2.509.306 4.010.115Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 537.277 487.041Diğer Finansal Yükümlülükler10 856.660 0Ticari Borçlar11 34.521.236 11.847.739İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 888.108 311İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 33.633.128 11.847.428Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 236.669 68.686Diğer Borçlar12 2.830.436 225.994İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.521.656 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 308.780 225.994Türev Araçlar13 6.448.040 4.582.891Devlet Teşvik ve Yardımları22 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 10.000 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 343.999 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 368.898 351.337Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 68.898 51.337Sigortacılık Teknik Karşılıkları25 300.000 300.000ARA TOPLAM48.662.521 21.573.803TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.662.521 21.573.803UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 173.168 612.401Diğer Finansal Yükümlülükler10 1.053.114 0Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 0 0Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0 0Türev Araçlar13 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları22 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 48.129 35.264Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 48.129 35.264Genel Karşılıklar25 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar28 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 121.477 201.282Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.395.888 848.947TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.058.409 22.422.750ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.263.692 32.724.839Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Sermaye Düzeltme Farkları29 0 0Geri Alınmış Paylar (-)29 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -69.443 -61.095Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-69.443 -61.095Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -69.443 -61.095Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 767.466 438.593Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 802.936 675.789Net Dönem Karı veya Zararı29 2.979.855 2.888.674TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.263.692 32.724.839TOPLAM KAYNAKLAR83.322.101 55.147.589Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 -778.828 -778.828 -778.828Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.710 -1.710 -1.710Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 0 32.724.839 32.724.839Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 0 32.724.839 0 32.724.839Transferler29 328.873 2.559.801 -2.888.674 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -8.348 2.979.855 2.971.507 2.971.507Dönem Karı (Zararı)2.979.855 2.979.855 2.979.855Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.348 -8.348 -8.348Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı