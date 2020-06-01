***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 12.885.562 266.486.265Satışların Maliyeti30 -9.746.420 -264.239.945TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.139.142 2.246.320BRÜT KAR (ZARAR)3.139.142 2.246.320Genel Yönetim Giderleri31 -3.366.523 -2.305.347Pazarlama Giderleri31 -123.348 -346.127Araştırma ve Geliştirme Giderleri31 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 11.026 463Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -354 -570ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-340.057 -405.261Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 3.444.354 5.452.868Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 -1.330.921 -3.509.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.773.376 1.537.969Finansman Giderleri35 -129.866 -516.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.643.510 1.021.075Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -340.989 -266.596Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -404.750 -258.694Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 63.761 -7.902SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.302.521 754.479DÖNEM KARI (ZARARI)1.302.521 754.479Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.302.521 754.479Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.129.708 -1.125.701Dönem Karı (Zararı)1.302.521 754.479Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.302.521 754.479Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler714.871 477.337Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 220.678 191.409Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31 153.204 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 340.989 266.596Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.332İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.112.316 -2.357.517Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)9 -1.444.513 247.219Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 8.165.681 -819.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 411.819 -2.241.366Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -23.840 70.969Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-240.644 1.844.692Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.278.729 87.154Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 1.240.969 -1.547.128İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler281.573Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.129.708 -1.125.701YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-160.252 -54.709Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-160.252 -54.709FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.569.259 7.166.795Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.254.458Kredilerden Nakit Girişleri7.254.458Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.569.259 -87.663Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.569.259 -87.663YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.400.197 5.986.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.400.197 5.986.385DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.188.117 3.501.418DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 7.588.314 9.487.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 7.588.314 2.188.117Finansal Yatırımlar8 2.933.584 1.373.781Ticari Alacaklar11 59.570.608 71.736.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 150.102 115.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 59.420.506 71.621.112Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 2.012.000 2.423.818İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 2.012.000 2.423.818Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar13 55.349 31.509Peşin Ödenmiş Giderler15 442.721 76.458İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 442.721 76.458Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 992 30.115ARA TOPLAM72.603.568 77.860.087TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR72.603.568 77.860.087DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.659.842 1.775.133Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12 43.630 43.630İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 43.630 43.630Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 0Maddi Duran Varlıklar19 1.538.459 1.617.138Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.522.901 1.740.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 244.755 285.655Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.009.587 5.462.014TOPLAM VARLIKLAR77.613.155 83.322.101KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 435.812 2.509.306Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 15.297 537.277Diğer Finansal Yükümlülükler10 649.987 856.660Ticari Borçlar11 31.306.691 34.521.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 881.246 888.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 30.425.445 33.633.128Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 234.060 236.669Diğer Borçlar12 551.708 2.830.436İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.521.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 551.708 308.780Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar13 7.689.009 6.448.040Devlet Teşvik ve Yardımları22 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 20.000 10.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 404.751 343.999Kısa Vadeli Karşılıklar21 357.452 368.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 57.452 68.898Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 300.000 300.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM41.664.767 48.662.521TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.664.767 48.662.521UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 199.384 173.168Diğer Finansal Yükümlülükler10 1.053.114 1.053.114Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar13 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları22 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 70.221 48.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 70.221 48.129Genel Karşılıklar25 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar28 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 57.716 121.477Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.380.435 1.395.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.045.202 50.058.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.567.953 33.263.692Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Sermaye Düzeltme Farkları29 0Geri Alınmış Paylar (-)29 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -67.703 -69.443Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-67.703 -69.443Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -67.703 -69.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 1.282.878 1.282.878Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 767.466 767.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 3.782.791 802.936Net Dönem Karı veya Zararı29 1.302.521 2.979.855TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.567.953 33.263.692TOPLAM KAYNAKLAR77.613.155 83.322.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 0 32.724.839 0 32.724.839Transferler29 2.888.674 -2.888.674 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 8.589 754.479 763.068 763.068Dönem Karı (Zararı)754.479 754.479 754.479Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.589 8.589 8.589Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları29 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 3.564.463 754.479 0 33.487.907 33.487.907Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 802.936 2.979.855 0 33.263.692 0 33.263.692Transferler29 2.979.855 -2.979.855 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.740 1.302.521 1.304.261 1.304.261Dönem Karı (Zararı)1.302.521 1.302.521 1.302.521Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.740 1.740 1.740Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları29 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 3.782.791 1.302.521 0 34.567.953 34.567.953Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 1.302.521 754.479DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.740 8.589Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21-29 2.230 11.011Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-490 -2.422Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21-23 -490 -2.422Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.740 8.589TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.304.261 763.068Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.304.261 763.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848297BIST