***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 34.014.757 269.118.276 20.005.728 2.632.011Satışların Maliyeti30 -21.910.508 -264.249.521 -12.164.088 -9.576TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.104.249 4.868.755 7.841.640 2.622.435Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)12.104.249 4.868.755 7.841.640 2.622.435Genel Yönetim Giderleri31 -7.429.725 -4.824.931 -4.063.203 -2.519.583Pazarlama Giderleri31 -267.045 -544.807 -143.697 -198.680Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 19.552 17.844 8.526 17.381Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -31.374 -364.926 -31.020 -364.356ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.395.657 -848.065 3.612.246 -442.803FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.395.657 -848.065 3.612.246 -442.803Finansman Gelirleri35 4.885.132 10.958.204 2.564.246 5.505.336Finansman Giderleri35 -3.338.063 -8.480.320 -1.877.276 -4.453.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.942.726 1.629.819 4.299.216 608.745Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -1.293.300 -405.654 -952.312 -139.059Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.361.421 -419.102 -956.671 -160.408Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 68.121 13.448 4.359 21.349SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.649.426 1.224.165 3.346.904 469.686DÖNEM KARI (ZARARI)4.649.426 1.224.165 3.346.904 469.686Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.649.426 1.224.165 3.346.904 469.686Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.755.509 4.607.343Dönem Karı (Zararı)4.649.426 1.224.165Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.649.426 1.224.165Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.179.627 834.605Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 1.003.466 374.391Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31 0 26.947Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler31 -822.432 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-294.707 27.613İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-294.707 27.613Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.293.300 405.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.584.562 2.548.573Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)9 1.206.026 4.831.315Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -80.222.602 -23.561.612İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -15.157İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -80.207.445 -23.561.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 -379.689 -1.848.743Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 30.338 476.056Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-327.329 -122.978Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.587.424 22.636.971İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)759.009 834.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.828.415 21.802.601Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)76.126 17.329Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler897.220 18.124İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.515.305İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.412.525 18.124Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -6.448.040 102.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.036Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.755.509 4.607.343YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-985.459 -451.877Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-985.459 -451.877FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.515.381 2.345.059Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.536.411Kredilerden Nakit Girişleri2.536.411Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22.515.381 -191.352Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 22.515.381 -191.352YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.225.587 6.500.525NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.225.587 6.500.525DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.188.117 3.501.418DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 962.530 10.001.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 962.530 2.188.117Finansal Yatırımlar8 319.124 1.373.781Ticari Alacaklar11 151.958.890 71.736.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 130.334 115.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 151.828.556 71.621.112Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6 2.803.507 2.423.818İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 2.803.507 2.423.818Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar13 1.171 31.509Peşin Ödenmiş Giderler15 403.787 76.458İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 403.787 76.458Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 2.102 30.115ARA TOPLAM156.451.111 77.860.087TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR156.451.111 77.860.087DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.623.764 1.775.133Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12 64.214 43.630İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 64.214 43.630Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 0Maddi Duran Varlıklar19 2.133.135 1.617.138Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.058.763 1.740.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 235.276 285.655Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.115.152 5.462.014TOPLAM VARLIKLAR162.566.263 83.322.101KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 25.206.276 2.509.306Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 316.965 537.277Diğer Finansal Yükümlülükler10 801.790 856.660Ticari Borçlar11 91.108.660 34.521.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.647.117 888.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 89.461.543 33.633.128Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 312.796 236.669Diğer Borçlar12 3.727.654 2.830.436İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 6.351 2.521.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 3.721.303 308.780Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar13 0 6.448.040Devlet Teşvik ve Yardımları22 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 13.900 10.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 956.671 343.999Kısa Vadeli Karşılıklar21 390.274 368.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 90.274 68.898Sigortacılık Teknik Karşılıkları25 300.000 300.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM122.834.986 48.662.521TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.834.986 48.662.521UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 211.891 173.168Diğer Finansal Yükümlülükler10 1.489.968 1.053.114Ticari Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar13 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları22 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 58.195 48.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 58.195 48.129Genel Karşılıklar25 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar28 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 53.356 121.477Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler27 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.813.410 1.395.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.648.396 50.058.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.917.867 33.263.692Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Sermaye Düzeltme Farkları29 0Geri Alınmış Paylar (-)29 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -64.694 -69.443Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.694 -69.443Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -64.694 -69.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 1.282.878 1.282.878Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 915.190 767.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 3.635.067 802.936Net Dönem Karı veya Zararı29 4.649.426 2.979.855TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.917.867 33.263.692TOPLAM KAYNAKLAR162.566.263 83.322.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 0 32.724.839 0 32.724.839Transferler29 2.888.674 -2.888.674 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 3.016 1.224.165 1.227.181 1.227.181Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları29 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 3.564.463 1.224.165 0 33.952.020 33.952.020Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 767.466 0 0 0 802.936 2.979.855 0 33.263.692 0 33.263.692Transferler29 147.724 2.832.131 -2.979.855 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 4.749 4.649.426 4.654.175 4.654.175Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları29 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 915.190 0 0 0 3.635.067 4.649.426 0 37.917.867 37.917.867Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 4.649.426 1.224.165 3.346.904 469.686DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.749 3.016 3.009 -5.573Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21-29 6.088 3.866 3.858 -7.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.339 -850 -849 1.572Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21-23 -1.339 -850 -849 1.572Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.749 3.016 3.009 -5.573TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.654.175 1.227.181 3.349.913 464.113Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.654.175 1.227.181 3.349.913 464.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869072BIST