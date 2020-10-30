***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2020 12:13
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 83.687.892 273.260.726 49.673.135 4.142.450
Satışların Maliyeti
30 -59.517.232 -264.797.483 -37.606.724 -547.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.170.660 8.463.243 12.066.411 3.594.488
BRÜT KAR (ZARAR)
24.170.660 8.463.243 12.066.411 3.594.488
Genel Yönetim Giderleri
31 -12.624.697 -7.526.088 -5.194.972 -2.701.157
Pazarlama Giderleri
31 -548.883 -708.951 -281.838 -164.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 20.369 98.666 817 80.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -43.774 -364.926 -12.400 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.973.675 -38.056 6.578.018 810.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.973.675 -38.056 6.578.018 810.009
Finansman Gelirleri
34 6.354.631 15.257.041 1.469.499 4.298.838
Finansman Giderleri
34 -5.565.750 -12.865.920 -2.227.687 -4.385.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.762.556 2.353.065 5.819.830 723.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.582.232 -576.440 -1.288.932 -170.786
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.677.491 -580.160 -1.316.070 27.138 -9.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.180.324 1.776.625 4.530.898 552.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.180.324 1.776.625 4.530.898 552.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.180.324 1.776.625 4.530.898 552.461
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.056.167 -4.727.849
Dönem Karı (Zararı)
9.180.324 1.776.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.180.324 1.776.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
476.539 1.213.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 1.570.840 573.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,31 -174.678 63.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -300.505 36.380
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31 125.827 26.947
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34 -1.014.882 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 95.259 576.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.713.030 -7.717.995
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.423.876 5.360.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.387.404 -21.774.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -89.533 -21.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -87.297.871 -21.752.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.249.530 213.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -1.249.530 213.958
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 31.509 465.579
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -262.649 -58.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.375.512 5.474.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.169.124 15.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 79.206.388 5.458.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 90.554 36.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-327.634 2.506.428
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.498.896 2.513.905
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 2.171.262 -7.477
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.448.040 58.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,15,21 40.776 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.056.167 -4.727.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.251.565 -496.935
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.251.565 -496.935
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.251.565 -496.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.224.507 10.089.859
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.224.507 12.858.452
Kredilerden Nakit Girişleri
9 5.224.507 12.858.452
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -335.939
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -335.939
Ödenen Temettüler
29 0 -2.432.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.916.775 4.865.075
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.916.775 4.865.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.188.117 3.501.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.104.892 8.366.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.104.892 2.188.117
Finansal Yatırımlar
8 86.358 1.373.781
Ticari Alacaklar
11 159.123.694 71.736.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-11 204.711 115.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 158.918.983 71.621.112
Diğer Alacaklar
6-12 3.673.348 2.423.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.673.348 2.423.818
Türev Araçlar
13 0 31.509
Peşin Ödenmiş Giderler
15 339.107 76.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 339.107 76.458
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.362.397 30.115
ARA TOPLAM
168.689.796 77.860.087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
168.689.796 77.860.087
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.638.680 1.775.133
Diğer Alacaklar
12 64.214 43.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 64.214 43.630
Maddi Duran Varlıklar
19 2.141.338 1.617.138
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.890.422 1.740.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 225.795 285.655
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.960.449 5.462.014
TOPLAM VARLIKLAR
174.650.245 83.322.101
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 8.004.450 2.509.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 188.065 537.277
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 681.318 856.660
Ticari Borçlar
11 116.896.748 34.521.236
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-11 4.057.232 888.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 112.839.516 33.633.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 327.223 236.669
Diğer Borçlar
12 2.502.802 2.830.436
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-12 22.760 2.521.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.480.042 308.780
Türev Araçlar
13 0 6.448.040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 13.900 10.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.316.070 343.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
21-25 415.084 368.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 115.084 68.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 300.000 300.000
ARA TOPLAM
130.345.660 48.662.521
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.345.660 48.662.521
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 251.743 173.168
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 1.465.017 1.053.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 88.905 48.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 88.905 48.129
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 26.218 121.477
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.831.883 1.395.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
132.177.543 50.058.409
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.472.702 33.263.692
Ödenmiş Sermaye
29 27.500.000 27.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -40.757 -69.443
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.757 -69.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -40.757 -69.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 915.190 767.466
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 3.635.067 802.936
Net Dönem Karı veya Zararı
29 9.180.324 2.979.855
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.472.702 33.263.692
TOPLAM KAYNAKLAR
174.650.245 83.322.101
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839
Transferler
29 2.888.674 -2.888.674 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -3.632 -2.432.654 1.776.625 -659.661 -659.661
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -64.727 1.282.878 438.593 1.131.809 1.776.625 32.065.178 32.065.178
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692
Transferler
29 147.724 2.832.131 -2.979.855 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 28.686 0 0 0 9.180.326 9.209.012 9.209.012
Dönem Sonu Bakiyeler
29 27.500.000 -40.757 1.282.878 915.188 3.635.067 9.180.326 42.472.702 42.472.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.180.324 1.776.625 4.530.898 552.461
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.686 -3.632 23.937 -6.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 36.777 -4.656 30.689 -8.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.091 1.024 -6.752 1.875
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21,23 -8.091 1.024 -6.752 1.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.686 -3.632 23.937 -6.647
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.209.010 1.772.993 4.554.835 545.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.209.010 1.772.993 4.554.835 545.814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884847
BIST