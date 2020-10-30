***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 83.687.892 273.260.726 49.673.135 4.142.450Satışların Maliyeti30 -59.517.232 -264.797.483 -37.606.724 -547.962TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.170.660 8.463.243 12.066.411 3.594.488BRÜT KAR (ZARAR)24.170.660 8.463.243 12.066.411 3.594.488Genel Yönetim Giderleri31 -12.624.697 -7.526.088 -5.194.972 -2.701.157Pazarlama Giderleri31 -548.883 -708.951 -281.838 -164.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 20.369 98.666 817 80.822Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -43.774 -364.926 -12.400 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.973.675 -38.056 6.578.018 810.009FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.973.675 -38.056 6.578.018 810.009Finansman Gelirleri34 6.354.631 15.257.041 1.469.499 4.298.838Finansman Giderleri34 -5.565.750 -12.865.920 -2.227.687 -4.385.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.762.556 2.353.065 5.819.830 723.247Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -2.582.232 -576.440 -1.288.932 -170.786Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.677.491 -580.160 -1.316.070 27.138 -9.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.180.324 1.776.625 4.530.898 552.461DÖNEM KARI (ZARARI)9.180.324 1.776.625 4.530.898 552.461Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.180.324 1.776.625 4.530.898 552.461Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.056.167 -4.727.849Dönem Karı (Zararı)9.180.324 1.776.625Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.180.324 1.776.625Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler476.539 1.213.521Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 1.570.840 573.754Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21,31 -174.678 63.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -300.505 36.380Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler31 125.827 26.947Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler34 -1.014.882 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 95.259 576.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.713.030 -7.717.995Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.423.876 5.360.861Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.387.404 -21.774.536İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -89.533 -21.922İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -87.297.871 -21.752.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.249.530 213.958İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -1.249.530 213.958Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 31.509 465.579Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -262.649 -58.835Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.375.512 5.474.354İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 3.169.124 15.508İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 79.206.388 5.458.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 90.554 36.149Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-327.634 2.506.428İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.498.896 2.513.905İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 2.171.262 -7.477Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.448.040 58.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,15,21 40.776 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.056.167 -4.727.849YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.251.565 -496.935Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.251.565 -496.935Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -1.251.565 -496.935FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.224.507 10.089.859Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.224.507 12.858.452Kredilerden Nakit Girişleri9 5.224.507 12.858.452Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -335.939Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -335.939Ödenen Temettüler29 0 -2.432.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.916.775 4.865.075Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.916.775 4.865.075DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.188.117 3.501.418DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 4.104.892 8.366.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.104.892 2.188.117Finansal Yatırımlar8 86.358 1.373.781Ticari Alacaklar11 159.123.694 71.736.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-11 204.711 115.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 158.918.983 71.621.112Diğer Alacaklar6-12 3.673.348 2.423.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 3.673.348 2.423.818Türev Araçlar13 0 31.509Peşin Ödenmiş Giderler15 339.107 76.458İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 339.107 76.458Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 1.362.397 30.115ARA TOPLAM168.689.796 77.860.087TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR168.689.796 77.860.087DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.638.680 1.775.133Diğer Alacaklar12 64.214 43.630İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 64.214 43.630Maddi Duran Varlıklar19 2.141.338 1.617.138Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.890.422 1.740.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 225.795 285.655TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.960.449 5.462.014TOPLAM VARLIKLAR174.650.245 83.322.101KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 8.004.450 2.509.306Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 188.065 537.277Diğer Finansal Yükümlülükler10 681.318 856.660Ticari Borçlar11 116.896.748 34.521.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-11 4.057.232 888.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 112.839.516 33.633.128Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 327.223 236.669Diğer Borçlar12 2.502.802 2.830.436İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-12 22.760 2.521.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.480.042 308.780Türev Araçlar13 0 6.448.040Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 13.900 10.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 1.316.070 343.999Kısa Vadeli Karşılıklar21-25 415.084 368.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 115.084 68.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 300.000 300.000ARA TOPLAM130.345.660 48.662.521TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER130.345.660 48.662.521UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 251.743 173.168Diğer Finansal Yükümlülükler10 1.465.017 1.053.114Uzun Vadeli Karşılıklar21 88.905 48.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 88.905 48.129Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 26.218 121.477TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.831.883 1.395.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER132.177.543 50.058.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.472.702 33.263.692Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -40.757 -69.443Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.757 -69.443Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -40.757 -69.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 915.190 767.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 3.635.067 802.936Net Dönem Karı veya Zararı29 9.180.324 2.979.855TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.472.702 33.263.692TOPLAM KAYNAKLAR174.650.245 83.322.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.878 0 0 0 0 0 0 438.593 0 0 0 675.789 2.888.674 32.724.839 32.724.839Transferler29 2.888.674 -2.888.674 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -3.632 -2.432.654 1.776.625 -659.661 -659.661Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -64.727 1.282.878 438.593 1.131.809 1.776.625 32.065.178 32.065.178Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692Transferler29 147.724 2.832.131 -2.979.855 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 28.686 0 0 0 9.180.326 9.209.012 9.209.012Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -40.757 1.282.878 915.188 3.635.067 9.180.326 42.472.702 42.472.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.180.324 1.776.625 4.530.898 552.461DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.686 -3.632 23.937 -6.647Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 36.777 -4.656 30.689 -8.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.091 1.024 -6.752 1.875Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21,23 -8.091 1.024 -6.752 1.875Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.686 -3.632 23.937 -6.647TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.209.010 1.772.993 4.554.835 545.814Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.209.010 1.772.993 4.554.835 545.814http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884847BIST