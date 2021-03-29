***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 117.878.241 290.806.057Satışların Maliyeti30 -79.891.537 -276.730.622TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.986.704 14.075.435BRÜT KAR (ZARAR)37.986.704 14.075.435Genel Yönetim Giderleri31 -17.571.895 -10.506.896Pazarlama Giderleri31 -932.326 -856.457Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 200.110 76.413Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -337.949 -365.452ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.344.644 2.423.043FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.344.644 2.423.043Finansman Gelirleri34 9.886.661 16.218.251Finansman Giderleri34 -10.649.022 -14.807.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.582.283 3.833.652Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -4.307.856 -853.797Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -4.277.376 -931.247Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -30.480 77.450SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.274.427 2.979.855DÖNEM KARI (ZARARI)14.274.427 2.979.855Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.274.427 2.979.855Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.598.299 4.484.381Dönem Karı (Zararı)14.274.427 2.979.855Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.274.427 2.979.855Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.036.800 2.527.180Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,20 1.009.285 1.653.659Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21,25 -40.706 19.724Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,25 -40.706 19.724Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30,35 -2.791.021 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 30.480 853.797Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 -244.838 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.835.926 -1.022.654Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -1.893.725 3.738.136Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -145.416.297 -32.890.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -145.416.297 -32.890.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 -3.056.042 371.906İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -3.056.042 371.906Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 31.459 445.255Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -492.639 -8.416Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 101.337.022 22.673.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 101.337.022 22.673.497Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 0 167.983Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -1.936.400 2.614.442İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -1.936.400 2.614.442Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 -6.448.040 1.865.149Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 38.736 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-45.598.299 4.484.381YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.587.672 -3.385.190Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 1.224Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 1.224Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 2.587.672 -775.727Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 2.102.220 -775.727Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 485.452 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 0 -2.610.687FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.755.796 -2.412.686Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri42.755.796 1.960.010Kredilerden Nakit Girişleri9 42.755.796 50.236Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri10 0 1.909.774Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -1.940.042Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -1.940.042Ödenen Temettüler29 0 -2.432.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-254.831 -1.313.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-254.831 -1.313.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 2.187.923 3.501.418DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.933.092 2.187.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.933.092 2.188.117Finansal Yatırımlar8 3.405.547 1.373.781Diğer Finansal Yatırımlar8 3.405.547 1.373.781Ticari Alacaklar11 217.152.586 71.736.289İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 463.174 115.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 216.689.412 71.621.112Diğer Alacaklar6,12 5.459.276 2.423.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 5.459.276 2.423.818Türev Araçlar13 50 31.509Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 50 31.509Peşin Ödenmiş Giderler15 569.097 76.458İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 12.188 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 556.909 76.458Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 2.684.552 30.115ARA TOPLAM231.204.200 77.860.087TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR231.204.200 77.860.087DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.637.092 1.775.133Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar8 119.838 257.879Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar8 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar12 64.214 43.630İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 64.214 43.630Maddi Duran Varlıklar2.736.382 1.617.138Taşıtlar19 104.469 193.805Mobilya ve Demirbaşlar19 2.200.297 916.992Diğer Maddi Duran Varlıklar19 431.616 506.341Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.203.905 1.740.458Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 685.646 285.655Diğer Haklar19 467.725 53.151Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 217.921 232.504TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.327.239 5.462.014TOPLAM VARLIKLAR239.531.439 83.322.101KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar45.724.124 2.509.306İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 45.724.124 2.509.306Banka Kredileri9 45.701.569 2.500.733Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 22.555 8.573Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları251.423 537.277İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 251.423 537.277Banka Kredileri9 251.423 537.277Diğer Finansal Yükümlülükler10 1.958.265 856.660Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 1.958.265 856.660Ticari Borçlar11 135.858.258 34.521.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 3.705.403 888.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 132.152.855 33.633.128Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 361.463 236.669Diğer Borçlar12 894.036 2.830.436İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 27.613 2.521.656İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 866.423 308.780Türev Araçlar13 0 6.448.040Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar13 0 6.448.040Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 48.736 10.000İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 34.836 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 13.900 10.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 4.277.376 343.999Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 663.512 368.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 134.433 68.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 529.079 300.000ARA TOPLAM190.037.193 48.662.521TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER190.037.193 48.662.521UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 173.168İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 173.168Banka Kredileri9 0 173.168Diğer Finansal Yükümlülükler10 1.682.360 1.053.114Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 1.682.360 1.053.114Uzun Vadeli Karşılıklar21 116.820 48.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 116.820 48.129Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 151.957 121.477TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.951.137 1.395.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER191.988.330 50.058.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.543.109 33.263.692Ödenmiş Sermaye29 27.500.000 27.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 -64.453 -69.443Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.453 -69.443Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -64.453 -69.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)29 1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 915.190 767.466Yasal Yedekler29 915.190 767.466Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 3.635.067 802.936Net Dönem Karı veya Zararı29 14.274.427 2.979.855TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.543.109 33.263.692TOPLAM KAYNAKLAR239.531.439 83.322.101Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları NetÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 -61.095 1.282.878 438.593 675.789 2.888.674 32.724.839 0 32.724.839Transferler29 328.873 2.559.801 -2.888.674 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 -8.348 2.979.855 2.971.507 2.971.507Kar Payları-2.432.654 -2.432.654 -2.432.654Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.500.000 -69.443 1.282.878 767.466 802.936 2.979.855 33.263.692 33.263.692Transferler29 147.724 2.832.131 -2.979.855 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 4.990 14.274.427 14.279.417 14.279.417Dönem Sonu Bakiyeler29 27.500.000 -64.453 1.282.878 915.190 3.635.067 14.274.427 47.543.109 47.543.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29 14.274.427 2.979.855DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.990 -8.348Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 6.398 -10.702Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21,23 -1.408 2.354Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21,23 -1.408 2.354Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.990 -8.348TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.279.417 2.971.507Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.279.417 2.971.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921626BIST