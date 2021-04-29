***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 92.285.625 12.885.562Satışların Maliyeti30 -75.286.040 -9.746.420TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.999.585 3.139.142BRÜT KAR (ZARAR)16.999.585 3.139.142Genel Yönetim Giderleri31 -7.196.514 -3.366.523Pazarlama Giderleri31 -664.750 -123.348Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 896.811 11.026Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -15.641 -354ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.019.491 -340.057FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.019.491 -340.057Finansman Gelirleri34 7.211.521 3.444.354Finansman Giderleri34 -8.561.993 -1.460.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.669.019 1.643.510Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.777.667 -340.989Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.920.491 -404.750Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 142.824 63.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.891.352 1.302.521DÖNEM KARI (ZARARI)6.891.352 1.302.521Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.891.352 1.302.521Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-819.535 8.129.708Dönem Karı (Zararı)6.891.352 1.302.521Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.891.352 1.302.521Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.087.580 714.871Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19,20 288.276 220.678Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21,25 694.604 153.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,25 694.604 153.204Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30,35 -1.965.534 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -142.824 340.989Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10 37.898 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.623.307 6.112.316Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 1.711.099 -1.444.513Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 810.918 8.165.681İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 810.918 8.165.681Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 1.475.422 411.819İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 1.475.422 411.819Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)13 -366 -23.840Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -438.296 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -13.936.385 -240.644İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -13.936.385 -240.644Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 26.901Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12,24 3.748.257 -2.278.729İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12,24 3.748.257 -2.278.729Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 1.240.969Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -29.836 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.979 281.573Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.979 281.573Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-819.535 8.129.708YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI719.113 -160.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19,20 719.113 -160.252Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 719.113 -160.252FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-781.559 -2.569.259Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 811.265Kredilerden Nakit Girişleri9 811.265Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -2.569.259Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -2.569.259Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -1.592.824YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-881.981 5.400.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-881.981 5.400.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.933.092 2.188.117DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.051.111 7.588.314Sunum Para Birimi TLFinans