***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 16:35
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 92.285.625 12.885.562
Satışların Maliyeti
30 -75.286.040 -9.746.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.999.585 3.139.142
BRÜT KAR (ZARAR)
16.999.585 3.139.142
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.196.514 -3.366.523
Pazarlama Giderleri
31 -664.750 -123.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 896.811 11.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -15.641 -354
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.019.491 -340.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.019.491 -340.057
Finansman Gelirleri
34 7.211.521 3.444.354
Finansman Giderleri
34 -8.561.993 -1.460.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.669.019 1.643.510
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.777.667 -340.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.920.491 -404.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 142.824 63.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.891.352 1.302.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.891.352 1.302.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.891.352 1.302.521
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-819.535 8.129.708
Dönem Karı (Zararı)
6.891.352 1.302.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.891.352 1.302.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.087.580 714.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 288.276 220.678
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 694.604 153.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,25 694.604 153.204
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30,35 -1.965.534 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -142.824 340.989
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 37.898 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.623.307 6.112.316
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 1.711.099 -1.444.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 810.918 8.165.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 810.918 8.165.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.475.422 411.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 1.475.422 411.819
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -366 -23.840
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -438.296 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.936.385 -240.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -13.936.385 -240.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 26.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12,24 3.748.257 -2.278.729
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,24 3.748.257 -2.278.729
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 1.240.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -29.836 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.979 281.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.979 281.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-819.535 8.129.708
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
719.113 -160.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,20 719.113 -160.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 719.113 -160.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-781.559 -2.569.259
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 811.265
Kredilerden Nakit Girişleri
9 811.265
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -2.569.259
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -2.569.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.592.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.981 5.400.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.981 5.400.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.933.092 2.188.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.051.111 7.588.314
Sunum Para Birimi TL
Finans