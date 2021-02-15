***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2021 17:12
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
zincirlikuyu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2021
Açıklamalar
Ekli mali tablo, 01.01.2020-31.12.2020 dönemi geçici vergi beyannamesi ekine vergi dairesine verilmiş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909668
BIST
17:221.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 19,40
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
17:226,9601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0756
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:228,4426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0834
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:22406,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -5,47
|Açılış
|: 406,59
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:22
|VAKFN
|12,32
|12.589.877
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.138.606
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|149,60
|3.648.017.894
|% 3,74
|
|SASA
|37,86
|1.702.117.432
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.174.381.066
|% 2,75
|
|GUBRF
|72,80
|924.996.555
|% 5,28
|
|PETKM
|5,11
|848.350.416
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,53
|451.816.346
|% 0,40
|
|PETKM
|5,11
|848.350.416
|% 2,61
|
|ALBRK
|2,32
|305.946.192
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,74
|357.316.810
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,44
|169.387.117
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9580
|6,9601
|% -1,07
|
|Euro
|8,4389
|8,4426
|% -0,98
|
|Sterlin
|9,6378
|9,6861
|% -0,81
|
|Frank
|7,7751
|7,8219
|% -1,04
|
|Riyal
|1,8483
|1,8575
|% -1,17
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,52
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,68
|