***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.09.2020 11:38
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 60.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.08.2020 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873488
BIST
14:321.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:327,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4651
En Düşük
7,4198
14:328,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0218
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:32462,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:32
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.898.703
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.007.292
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.057.586
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,24
|2.639.721
|% -5,93
|
|TURSG
|6,16
|628.863.097
|% 3,53
|
|SISE
|6,29
|624.778.672
|% 0,48
|
|FENER
|40,36
|615.914.413
|% 9,02
|
|EKGYO
|1,81
|556.851.453
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,70
|358.138.236
|% 2,78
|
|EKGYO
|1,81
|556.851.453
|% 4,02
|
|ADESE
|2,14
|232.585.498
|% 4,90
|
|TURSG
|6,16
|628.863.097
|% 3,53
|
|SISE
|6,29
|624.778.672
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,70
|358.138.236
|% 2,78
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4622
|7,4651
|% 0,43
|
|Euro
|8,8253
|8,8319
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7883
|9,8374
|% -0,55
|
|Frank
|8,1308
|8,1798
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-4,00
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|-4,00
|
|Tam
|3.062
|3.138
|-1,89
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-0,92
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,61
|