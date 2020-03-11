***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2020 14:01
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826928
BIST
14:4299.852
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.210,08
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
99.789
14:426,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:426,9931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0455
|Açılış
|: 6,9840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9966
En Düşük
6,9390
14:42330,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,09
|Açılış
|: 330,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,91
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,92
|187.427.513
|% 17,72
|
|RTALB
|2,25
|37.398.385
|% 17,19
|
|DEVA
|9,60
|126.763.554
|% 15,80
|
|SELEC
|7,06
|82.698.407
|% 14,80
|
|ECZYT
|10,50
|83.168.435
|% 14,25
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|TSPOR
|4,02
|235.781.745
|% -15,72
|
|OYAYO
|4,78
|623.087
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|9.130.219
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.582.348
|% -14,74
|
|ASELS
|25,46
|748.626.867
|% -1,70
|
|THYAO
|9,73
|496.719.082
|% -2,41
|
|GARAN
|9,50
|313.506.695
|% 1,60
|
|TSPOR
|4,02
|235.781.745
|% -15,72
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|IHLGM
|1,11
|126.635.490
|% -6,72
|
|ODAS
|1,56
|172.597.675
|% -9,30
|
|CEMAS
|0,90
|98.815.915
|% -10,00
|
|ADESE
|1,29
|121.862.057
|% 3,20
|
|GSRAY
|2,25
|196.222.118
|% -12,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9493
|7,9892
|% 0,28
|
|Frank
|6,5730
|6,6126
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6388
|1,6470
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|17,91
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,44
|
|Yarım
|1.053
|1.081
|11,82
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|36,08
|36,08
|-1,14
|
Seans Raporu
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