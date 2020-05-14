***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 15:05
Şirketimizin "Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, N2, Koç Kuleleri B Blok, 12. Kat, N 36, 06510, Çankaya/ANKARA" ve "Hocapaşa Mahallesi, Hüdaverdigar Caddesi, N18/5, Sirkeci-Fatih/İSTANBUL" adreslerinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.5034 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844974
BIST
16:1899.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -970,45
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:186,9665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:187,5296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:18384,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,81
|Açılış
|: 384,43
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.001.242
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|134.826.520
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.910.933
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.340.903
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|29,08
|1.342.176.508
|% 1,47
|
|ECILC
|6,10
|932.928.311
|% 2,35
|
|GARAN
|7,74
|569.685.280
|% -2,03
|
|SASA
|9,28
|421.968.929
|% 1,98
|
|SELEC
|9,45
|331.857.299
|% -1,66
|
|IEYHO
|0,65
|97.023.066
|% 8,33
|
|ECILC
|6,10
|932.928.311
|% 2,35
|
|IHLGM
|1,15
|142.270.443
|% -1,71
|
|CEMAS
|1,07
|131.594.052
|% -0,93
|
|KRDMD
|2,42
|291.309.396
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4658
|8,5082
|% -0,52
|
|Frank
|7,1248
|7,1677
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8485
|1,8578
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,61
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|-3,70
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-3,70
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,85
|