***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin "Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, N2, Koç Kuleleri B Blok, 12. Kat, N 36, 06510, Çankaya/ANKARA" ve "Hocapaşa Mahallesi, Hüdaverdigar Caddesi, N18/5, Sirkeci-Fatih/İSTANBUL" adreslerinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.5034 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844974BIST