GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.05.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER


          Şirketimizin "Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, N2, Koç Kuleleri B Blok, 12. Kat, N 36, 06510, Çankaya/ANKARA" ve "Hocapaşa Mahallesi, Hüdaverdigar Caddesi, N18/5, Sirkeci-Fatih/İSTANBUL"  adreslerinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.5034 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
  
 
  
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844974


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:1899.189
Değişim :  -0,97% |  -970,45
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.381 En Düşük
98.494
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 11,88 27.001.242 % 10,00  
UMPAS 0,88 365.469 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 471.820 % 10,00  
EPLAS 15,73 318.202 % 10,00  
ISBIR 673,30 233.305 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4658 8,5082 % -0,52  
Frank 7,1248 7,1677 % -0,29  
Riyal 1,8485 1,8578 % -0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 -0,61  
Altın Gr. 384 384 -0,77  
Cumhuriyet 2.471 2.515 -3,70  
Tam 2.544 2.580 -3,70  
Yarım 1.241 1.261 -1,80  
Çeyrek 621 631 -0,90  
Gümüş.Ons 15,49 15,54 -0,06  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 -0,02  
B. Petrol 30,04 30,04 0,85  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru