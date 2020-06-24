***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, N 340, Daire: 10, Kadıköy/ İSTANBUL" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.6348 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852698BIST