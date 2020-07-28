***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 16:12
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası İhracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862494
BIST
17:481.158
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -37,55
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.157
17:486,9596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,0988
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:488,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1093
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:48434,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 5,74
|Açılış
|: 434,78
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|39.451.169
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.042.578
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|44.249.169
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.855.643
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.226.895
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.562
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ITTFH
|3,60
|161.418.840
|% -9,77
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|EDIP
|2,55
|13.375.766
|% -9,57
|
|ASELS
|37,06
|2.618.634.319
|% -1,65
|
|GUSGR
|6,02
|2.035.968.651
|% 6,36
|
|KRDMD
|3,03
|1.306.787.366
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,25
|1.153.358.361
|% -3,02
|
|GARAN
|7,43
|1.145.669.421
|% -4,38
|
|EKGYO
|2,25
|1.153.358.361
|% -3,02
|
|KRDMD
|3,03
|1.306.787.366
|% -2,57
|
|GUSGR
|6,02
|2.035.968.651
|% 6,36
|
|IHLAS
|0,91
|291.789.464
|% -8,08
|
|IHLGM
|1,70
|387.095.864
|% -7,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9344
|8,9792
|% 1,28
|
|Frank
|7,5261
|7,5714
|% 1,19
|
|Riyal
|1,8442
|1,8535
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,40
|
|Altın Gr.
|435
|435
|6,05
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.887
|60,30
|
|Tam
|2.936
|2.969
|62,10
|
|Yarım
|1.425
|1.449
|30,30
|
|Çeyrek
|715
|725
|15,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,62
|43,62
|-0,28
|
Seans Raporu
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17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
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17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
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17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS