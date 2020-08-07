***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ""Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Poligon Caddesi, Şiir Sokak, Dış Kapı N10, Daire:70-71-72, Ümraniye/İSTANBUL" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2020 tarih ve E-2992422-205.04.04-7854 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866667BIST