***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin"Cemalpaşa Mah. Atatürk Cd. N48 Sapmaz İş Merkezi K:5 D:13 Seyhan/ADANA"adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2021 tarih veE-32992422-205.04.04-624sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905921BIST