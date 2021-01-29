***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 13:04
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin
"Cemalpaşa Mah. Atatürk Cd. N48 Sapmaz İş Merkezi K:5 D:13 Seyhan/ADANA"
adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2021 tarih ve
E-32992422-205.04.04-624
sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905921
BIST
13:011.489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -8,85
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
13:017,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,3230
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
13:018,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
13:01436,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,84
|Açılış
|: 436,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler13:01
|PKENT
|1.524,60
|21.770.170
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|434.170
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|19.223.907
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,52
|3.596.071
|% -9,38
|
|MAALT
|281,90
|16.205.894
|% -6,62
|
|GUBRF
|73,55
|1.328.911.592
|% 6,44
|
|GARAN
|9,26
|817.394.764
|% -1,38
|
|KARSN
|5,37
|657.937.257
|% 7,62
|
|EKGYO
|2,36
|547.979.100
|% -0,42
|
|KOZAL
|115,90
|544.626.254
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,36
|547.979.100
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,77
|524.017.724
|% 1,34
|
|KARSN
|5,37
|657.937.257
|% 7,62
|
|SKBNK
|1,48
|156.925.436
|% 1,37
|
|ODAS
|3,82
|401.027.457
|% -0,52
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3345
|7,3391
|% 0,07
|
|Euro
|8,8929
|8,8977
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,9870
|10,0371
|% -0,55
|
|Frank
|8,2065
|8,2559
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9479
|1,9577
|% -0,08
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|8,95
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.875
|2.948
|-33,66
|
|Yarım
|1.390
|1.426
|-16,28
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,09
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|0,34
|