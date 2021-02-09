***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 15:36
***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Soğanyemez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Şenler İş Merkezi, N7/83, D:407 Edremit/BALIKESİR" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 Tarih ve E-32992422-205.04.04-1491 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908603
BIST
15:331.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,33
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:337,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:338,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:33419,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,26
|Açılış
|: 419,72
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ERBOS
|60,50
|129.749.023
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|SEKUR
|41,40
|21.893.440
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|40.668.888
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|78.524.418
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|144,00
|2.796.477.881
|% 7,14
|
|GARAN
|10,25
|1.974.208.931
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,61
|1.824.591.289
|% -2,97
|
|PETKM
|5,36
|1.230.890.493
|% 3,28
|
|SISE
|7,76
|1.199.739.552
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,61
|1.824.591.289
|% -2,97
|
|YKBNK
|2,98
|844.202.757
|% 2,05
|
|TSKB
|1,82
|512.991.457
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,56
|880.085.580
|% -2,73
|
|PETKM
|5,36
|1.230.890.493
|% 3,28
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0890
|7,0936
|% 0,29
|
|Euro
|8,5812
|8,5877
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,7265
|9,7753
|% 0,31
|
|Frank
|7,8928
|7,9404
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8821
|1,8915
|% 0,05
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,89
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,61
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.779
|2.850
|15,42
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,46
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,73
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,07
|
|B. Petrol
|60,56
|60,56
|-0,14
|