***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Soğanyemez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Şenler İş Merkezi, N7/83, D:407 Edremit/BALIKESİR" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 Tarih ve E-32992422-205.04.04-1491 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908603BIST