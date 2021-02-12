***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDiriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 10.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 4.500.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle tahsisli olarak 2.500.000 TL Canser YALÇINAR'a, 1.500.000 TL Savaş KOLLİK'e ve 500.000 TL Sibel ASLAN'a satılacak payların toptan alış-satış işlemleri kurumumuz aracılığıyla (Alnus Yatırım) yapılacaktır.Satışa konu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsada İşlem Gören nitelikte" ihraç edilecektir.Satış işleminin 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştireceklerdir.İşleme baz alınacak fiyat, başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilmiştir. İşlem fiyatı, baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında olacak şekilde 5,55 TL olarak belirlenmiştir. Nihai işlem fiyatı, Borsa İstanbul tarafından belirlenecektir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Konuya ilişkin beyanlar başvuru ekinde sunulmuştur.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (12.02.2021) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909430BIST