***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin"Müskebi Mah., Kongre Sok., N11, K:1, Bodrum/MUĞLA"adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2021 Tarih ve E-32992422-205.04.04-2478 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913571BIST