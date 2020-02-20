***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAnkara İrtibat Bürosu Tepeprime İş Merkezi Dumlupınar Bulvarı 266 B Blok Asma Kat Daire B28 Çankaya / ANKARA Tuba UYSAL 0312 906 01 70 0212 346 09 89 22.05.2018Çankaya İrtibat Bürosu Mahal Ankara İş merkezi Mustafa Kemal Mahallesi B Blok Daire:13 Çankaya / ANKARA Berna Ahıska BULMUŞ 0312 906 01 77 0212 346 09 89 16.10.2018İzmit İrtibat Bürosu Körfez Mah.Sanayi cad.Berk Sok.Dolphin İş Merkezi 4.Kat Numara 414 İzmit/KOCAELİ Nagihan KANPARA 0262 204 01 15 0212 346 09 89 19.04.2019Aydın İrtibat Bürosu Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No:1 Argos Plaza Kat:3 Daire: 12, Efeler / AYDIN İsmail Gökhan AKTAŞ 0256 502 00 66 0212 346 09 89 21.05.2019İzmir İrtibat Bürosu Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Novus Tower No:4 Bayraklı / İZMİR Hayati Tolga GÖNENÇ 0232 380 01 10 0212 346 09 89 17.07.2019Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Nusret Altınbaş Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu BaşkanıAli Altınbaş Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan VekiliSaim Kılıç Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu ÜyesiTUĞBERK SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Finans DirektörüYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNusret Altınbaş Yönetim kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu BaşkanıAli Altıbaş Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan VekiliSEYİT TAHİR ÖZEK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür VekiliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNusret Altınbaş Yönetim Kurulu BaşkanıAli Altınbaş Yönetim Kurulu Başkan VekiliSeyit Tahir Özek Genel MüdürOnur Kül Mali İşler ve Muhasebe MüdürüNilgün Bozkurt Operasyon MüdürüAnıl Tanören Yurtiçi Piyasalar Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820351BIST