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***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.02.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara İrtibat Bürosu Tepeprime İş Merkezi Dumlupınar Bulvarı 266 B Blok Asma Kat Daire B28 Çankaya / ANKARA Tuba UYSAL 0312 906 01 70 0212 346 09 89 22.05.2018
Çankaya İrtibat Bürosu Mahal Ankara İş merkezi Mustafa Kemal Mahallesi B Blok Daire:13 Çankaya / ANKARA Berna Ahıska BULMUŞ 0312 906 01 77 0212 346 09 89 16.10.2018
İzmit İrtibat Bürosu Körfez Mah.Sanayi cad.Berk Sok.Dolphin İş Merkezi 4.Kat Numara 414 İzmit/KOCAELİ Nagihan KANPARA 0262 204 01 15 0212 346 09 89 19.04.2019
Aydın İrtibat Bürosu Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No:1 Argos Plaza Kat:3 Daire: 12, Efeler / AYDIN İsmail Gökhan AKTAŞ 0256 502 00 66 0212 346 09 89 21.05.2019
İzmir İrtibat Bürosu Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Novus Tower No:4 Bayraklı / İZMİR Hayati Tolga GÖNENÇ 0232 380 01 10 0212 346 09 89 17.07.2019

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Nusret Altınbaş Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Altınbaş Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Saim Kılıç Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi
TUĞBERK SEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Finans Direktörü

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Nusret Altınbaş Yönetim kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Altıbaş Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SEYİT TAHİR ÖZEK Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Vekili

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Nusret Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Altınbaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Seyit Tahir Özek Genel Müdür
Onur Kül Mali İşler ve Muhasebe Müdürü
Nilgün Bozkurt Operasyon Müdürü
Anıl Tanören Yurtiçi Piyasalar Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820351


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Altın Gr. 317 317 1,73  
Cumhuriyet 2.100 2.132 22,00  
Tam 2.091 2.143 23,62  
Yarım 1.011 1.037 11,42  
Çeyrek 507 518 5,71  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 -0,12  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 -0,01  
B. Petrol 59,35 59,35 0,23  
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